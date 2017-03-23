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    Самедов не понимает негативного отношения к нему со стороны болельщиков «Локомотива»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов заявил, что не понимает поведения болельщиков «Локомотива» в его адрес. Напомним, во время матча 20-го тура РФПЛ (1:1) между красно-белыми и железнодорожниками фанаты оскорбляли игрока с трибун.

    – Ожидали, что болельщики «Локо» встретят вас, мягко говоря, не очень тепло?

    – Вообще не обращал на это внимания. Хотят скандировать оскорбления – их право. Но вообще мне, если честно, не понятно такое отношение... Я восемь лет верой и правдой служил этому клубу.

    Напомним, Самедов перешел в «Спартак» из «Локомотива» этой зимой. За красно-зеленых полузащитник выступал с 2005 по 2008 и с 2012 по 2016 годы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2017 19:50
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +52

      dima_s_urala 24 марта 2017, 17:55

      Саня! Это вякала маленькая кучка марионеток! У большинства только самые лучшие воспоминания!

      -2
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      Рейтинг: +411

      aam 24 марта 2017, 08:20

      Не грузись Саша, играй в футбол, радуй настоящих болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 марта 2017, 07:21

      Да быдло они просто -это все что можно сказать о поведении таких вот болел.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 марта 2017, 01:12

      На самом деле это действительно взаимоотношения между самим Самедовым и фанатами Локомотива.
      Мы тоже недовольны Дзюбой, но в отличии от Александра, эта тварь своим поведением и высказываниями заслужила к себе такое отношение.

      -3
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 23 марта 2017, 23:40

      сколько А.С. сделал для Локомотива(атаки,навесы,дальние удары,замыкания,голы,промахи......)уважуха ему и дальней успешной футбольной карьеры в любом клубе и в сб.России!!!!!

      2
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 23 марта 2017, 22:13

      Лично для меня, в нашем футболе не так и много бывших игроков и действующих, против которых не могу сказать плохого: Семак, Акинфеев... и в том числе Самедов.

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 23 марта 2017, 21:53

      Верой и правдой он служил... Да бегунок ты обыкновенный. Из клуба в клуб. Ушел бы ты в Крылья, Ростов, Краснодар или Уфу, мы бы поняли, а так к предателю Глушакову пошел, к мясным! Существует футбольная мораль и если ты её нарушаешь, то не хрен на болельщиков бочку катить. Как ушел, так и относиться к тебе будут.

      -3
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 > Антибиотик 24 марта 2017, 00:34

      еще бы в фнл)))) малолетка..

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 23 марта 2017, 20:46

      Если захочешь вернуться в свою бывшую команду, спроси Быстрова, как?)

      0
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      Рейтинг: +36

      DRostov 23 марта 2017, 20:24

      красавчик лучший на данный момент игрок в России. ну а девки проебали

      -1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > DRostov 23 марта 2017, 21:59

      Девки- это твоя мать и твои сестры. Ты сейчас про них мелешь своим поганым ртом?

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      Рейтинг: +36

      DRostov > Антибиотик 25 марта 2017, 00:51

      ЧМО ты коньченое раз за мать заговорил

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 23 марта 2017, 20:20

      не обращай внимание - сеячас нет уже такого понятия честь преданость клубу все на работе - а не в спорте - также как рабочий из одного цеха перешел в другой

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