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  • Самедов не понимает негативного отношения к нему со стороны болельщиков «Локомотива»

Самедов не понимает негативного отношения к нему со стороны болельщиков «Локомотива»

23 марта 2017, 19:50
21

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов заявил, что не понимает поведения болельщиков «Локомотива» в его адрес. Напомним, во время матча 20-го тура РФПЛ (1:1) между красно-белыми и железнодорожниками фанаты оскорбляли игрока с трибун.

– Ожидали, что болельщики «Локо» встретят вас, мягко говоря, не очень тепло?

– Вообще не обращал на это внимания. Хотят скандировать оскорбления – их право. Но вообще мне, если честно, не понятно такое отношение... Я восемь лет верой и правдой служил этому клубу.

Напомним, Самедов перешел в «Спартак» из «Локомотива» этой зимой. За красно-зеленых полузащитник выступал с 2005 по 2008 и с 2012 по 2016 годы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр
Комментарии (21)
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sochi-2013
1490288048
Не везет Сане. То азеры освистывали, теперь девки!
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STAFOR13
1490288680
этому хоть повезло не говорил громких слов про Спартак как Глушаков (ещё и капитаном стал), отношение Самедову такое потому что бросил команду в трудное время, ну и так же сказал что хочет стать чемпионом с Спартаком, хотя уже отрыв в 6 очков вполне небольшой, шансы есть, но пока ни одна команда не показывает чемпионскую игру, все 3 команды будут бороться до последнего тура, если кто то не выстроит свою игру как в лучшие времена в этом сезоне.
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ijgjr
1490289611
не обращай внимание - сеячас нет уже такого понятия честь преданость клубу все на работе - а не в спорте - также как рабочий из одного цеха перешел в другой
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DRostov
1490289867
красавчик лучший на данный момент игрок в России. ну а девки проебали
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Антибиотик
1490295194
Верой и правдой он служил... Да бегунок ты обыкновенный. Из клуба в клуб. Ушел бы ты в Крылья, Ростов, Краснодар или Уфу, мы бы поняли, а так к предателю Глушакову пошел, к мясным! Существует футбольная мораль и если ты её нарушаешь, то не хрен на болельщиков бочку катить. Как ушел, так и относиться к тебе будут.
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lekseij2007
1490296433
Лично для меня, в нашем футболе не так и много бывших игроков и действующих, против которых не могу сказать плохого: Семак, Акинфеев... и в том числе Самедов.
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Kurt Broot
1490301647
сколько А.С. сделал для Локомотива(атаки,навесы,дальние удары,замыкания,голы,промахи......)уважуха ему и дальней успешной футбольной карьеры в любом клубе и в сб.России!!!!!
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Мары
1490307160
На самом деле это действительно взаимоотношения между самим Самедовым и фанатами Локомотива. Мы тоже недовольны Дзюбой, но в отличии от Александра, эта тварь своим поведением и высказываниями заслужила к себе такое отношение.
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Диктор
1490329297
Да быдло они просто -это все что можно сказать о поведении таких вот болел.
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dima_s_urala
1490367341
Саня! Это вякала маленькая кучка марионеток! У большинства только самые лучшие воспоминания!
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