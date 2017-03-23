Самедов не понимает негативного отношения к нему со стороны болельщиков «Локомотива»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов заявил, что не понимает поведения болельщиков «Локомотива» в его адрес. Напомним, во время матча 20-го тура РФПЛ (1:1) между красно-белыми и железнодорожниками фанаты оскорбляли игрока с трибун.

– Ожидали, что болельщики «Локо» встретят вас, мягко говоря, не очень тепло?

– Вообще не обращал на это внимания. Хотят скандировать оскорбления – их право. Но вообще мне, если честно, не понятно такое отношение... Я восемь лет верой и правдой служил этому клубу.

Напомним, Самедов перешел в «Спартак» из «Локомотива» этой зимой. За красно-зеленых полузащитник выступал с 2005 по 2008 и с 2012 по 2016 годы.