Иско не отрицает, что может перейти в «Барселону»

Полузащитник мадридского «Реала» Иско хочет сменить клуб. Сообщается, что игроком интересуется «Барселона». Игрок пытается понять планы главного тренера команды Зинедина Зидана, а уже затем принимать решение.

«Барселона» предложила Иско 20 миллионов евро за подписание контракта, если он решит перейти в команду свободным агентом. Контракт испанского футболиста с «Реалом» заканчивается в 2018 году. В «Барселоне» хотят предложить ему пятилетнее соглашение.

Сам игрок не опровергает слухи о возможном переходе в «Барселону». В нынешнем сезоне он провел за «Реал» 22 матча, забив шесть голов и сделав пять голевых передач.