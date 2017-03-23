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    Иско не отрицает, что может перейти в «Барселону»

    Полузащитник мадридского «Реала» Иско хочет сменить клуб. Сообщается, что игроком интересуется «Барселона». Игрок пытается понять планы главного тренера команды Зинедина Зидана, а уже затем принимать решение.

    «Барселона» предложила Иско 20 миллионов евро за подписание контракта, если он решит перейти в команду свободным агентом. Контракт испанского футболиста с «Реалом» заканчивается в 2018 году. В «Барселоне» хотят предложить ему пятилетнее соглашение.

    Сам игрок не опровергает слухи о возможном переходе в «Барселону». В нынешнем сезоне он провел за «Реал» 22 матча, забив шесть голов и сделав пять голевых передач.

    Источник: Mundodeportivo

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    23.03.2017 12:54
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