Лустиг назвал Неймара величайшим актером в футболе

Защитник «Селтика» Микаэль Лустиг подверг критике манеру игры нападающего «Барселоны» Неймара. По словам 30-летнего шведа, бразилец является великим актером в футболе, потому что постоянно симулирует нарушения правил.

«Стоит лишь едва коснуться его, как он падает. И делает это постоянно. Он величайший актер в футболе. Да, Неймар лучше меня. Чтобы хоть как-то ему противостоять и понять, как он поступит в ситуации, нужно изощриться и просто залезть ему в голову», – сказал Лустиг.

Напомним, «Барселона» встречалась с «Селтиком» в рамках группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона. В обеих встречах каталонский праздновал успех – 2:0 и 7:0.