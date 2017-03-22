Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лустиг назвал Неймара величайшим актером в футболе

22 марта 2017, 22:27
2

Защитник «Селтика» Микаэль Лустиг подверг критике манеру игры нападающего «Барселоны» Неймара. По словам 30-летнего шведа, бразилец является великим актером в футболе, потому что постоянно симулирует нарушения правил.

«Стоит лишь едва коснуться его, как он падает. И делает это постоянно. Он величайший актер в футболе. Да, Неймар лучше меня. Чтобы хоть как-то ему противостоять и понять, как он поступит в ситуации, нужно изощриться и просто залезть ему в голову», – сказал Лустиг.

Напомним, «Барселона» встречалась с «Селтиком» в рамках группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона. В обеих встречах каталонский праздновал успех – 2:0 и 7:0.

Источник: Daily Mail
Шотландия. Премьер-Лига Испания. Примера Барселона Селтик Лустиг Микаэль Неймар
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Жентус
1490213659
Почему только в футболе? Неймар и в Три Икс неплохо снялся)
Ответить
Danish Dynamite
1490247687
Почему только Неймар? Они там все поголовно плаксы и симулянты, за исключением Месси и Маскерано, разве нет? Чтобы попасть в Барселону, нужно успешно пройти кастинг по красоте падения (элементы фигурного катания приветствуются) и мастерству мимики с выражением нестерпимой боли на лице.
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Самый возрастной футболист ЧМ-2026 объявил о завершении карьеры
16 июля
Два родных брата победили на ЧМ-2026 в один день с разными сборными
14 июня
5
Шотландец прошел в юбке 5600 километров по пути на матч ЧМ-2026 против Гаити
14 июня
Фото«Тоттенхэм» подписал 32-летнего победителя Лиги чемпионов
5 июня
Чемпион АПЛ в составе «Лестера» объявил о завершении карьеры
27 мая
4
«Хартс» упустил первое за 66 лет чемпионство, пропустив на 87-й и 98-й минутах
16 мая
4
В одном из европейских чемпионатов может прерваться 40-летняя гегемония двух клубов
13 мая
1
84-летнего Фергюсона госпитализировали перед матчем «МЮ» – «Ливерпуль»
3 мая
5
ВидеоВ чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
Победитель ЛЧ и АПЛ Окслэд-Чемберлен нашел новый клуб
7 февраля
Серия А. «Интер» и «Наполи» обменялись голами (2:2), у Мактоминея дубль, Конте удалили
12 января
Джеррард близок к возвращению в бывший клуб
2025.10.08 14:28
Из «МЮ» ушел последний игрок, выступавший при Фергюсоне
2025.05.28 13:25
5
Сын Анчелотти может возглавить четвертьфиналиста Лиги Европы
2025.05.13 14:14
1
Моуринью – о работе в Шотландии: «Почему бы и нет?»
2025.03.05 20:08
83-летний Фергюсон возобновит тренерскую карьеру ради одного матча
2025.02.16 08:53
Фото«Кристал Пэлас» подписал защитника «Челси», игравшего за сборную Англии
2025.02.04 13:38
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
«Рейнджерс» интересуется полузащитником ЦСКА
2025.01.09 20:08
Только 2 команды в Европе не пропустили в сезоне со стандартов – одна из них из РПЛ
2025.01.05 12:47
6
Фергюсон получил предложение из России после отстранения от «МЮ»
2024.10.17 16:15
3
«Манчестер Сити» нашел замену для Альвареса
2024.08.21 15:45
ВидеоФанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
«Челси» хочет подписать игрока, который забил 19 голов и сделал 18 ассистов в прошлом сезоне
2024.08.05 09:30
2
Реакция Семака на сравнение с Фергюсоном
2024.05.26 11:59
1
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Игонин: «Семак может стать русским Фергюсоном»
2024.05.02 19:21
5
37-летний вратарь Харт не забил в серии пенальти, но вывел «Селтик» в финал Кубка Шотландии
2024.04.21 12:52
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+