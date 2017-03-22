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    Лустиг назвал Неймара величайшим актером в футболе

    Защитник «Селтика» Микаэль Лустиг подверг критике манеру игры нападающего «Барселоны» Неймара. По словам 30-летнего шведа, бразилец является великим актером в футболе, потому что постоянно симулирует нарушения правил.

    «Стоит лишь едва коснуться его, как он падает. И делает это постоянно. Он величайший актер в футболе. Да, Неймар лучше меня. Чтобы хоть как-то ему противостоять и понять, как он поступит в ситуации, нужно изощриться и просто залезть ему в голову», – сказал Лустиг.

    Напомним, «Барселона» встречалась с «Селтиком» в рамках группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона. В обеих встречах каталонский праздновал успех – 2:0 и 7:0.

    Источник: Daily Mail

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    22.03.2017 22:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 23 марта 2017, 08:41

      Почему только Неймар? Они там все поголовно плаксы и симулянты, за исключением Месси и Маскерано, разве нет? Чтобы попасть в Барселону, нужно успешно пройти кастинг по красоте падения (элементы фигурного катания приветствуются) и мастерству мимики с выражением нестерпимой боли на лице.

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      Рейтинг: +549

      Жентус 22 марта 2017, 23:14

      Почему только в футболе? Неймар и в Три Икс неплохо снялся)

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