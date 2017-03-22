Наингголан: «О переходе в команду Конте поговорим летом»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан намекнул на возможный переход в «Челси», сообщает laroma24.it. Футболист утверждает, что летом обязательно рассмотрит вариант переезда в Премьер-лигу.

«Челси» был во мне заинтересован. Я разговаривал об этом с Конте, но к переходу в его команду мы сможем вернуться летом. Премьер-лига – лучший чемпионат в мире. Смотря в будущее, я должен сделать свой жизненный выбор», – сказал Наингголан.

Ранее «Челси» и «Рома» вели переговоры по трансферу Наингголана, но он принял решение доиграть сезон в Италии. В нынешнем сезоне Серии А он провел 28 игр, забив девять голов и сделав три голевые передачи.