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    Наингголан: «О переходе в команду Конте поговорим летом»

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан намекнул на возможный переход в «Челси», сообщает laroma24.it. Футболист утверждает, что летом обязательно рассмотрит вариант переезда в Премьер-лигу.

    «Челси» был во мне заинтересован. Я разговаривал об этом с Конте, но к переходу в его команду мы сможем вернуться летом. Премьер-лига – лучший чемпионат в мире. Смотря в будущее, я должен сделать свой жизненный выбор», – сказал Наингголан.

    Ранее «Челси» и «Рома» вели переговоры по трансферу Наингголана, но он принял решение доиграть сезон в Италии. В нынешнем сезоне Серии А он провел 28 игр, забив девять голов и сделав три голевые передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2017 19:02
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