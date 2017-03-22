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    «Барселона» предлагает Иско 20 миллионов подъемных

    «Барселона» предложила полузащитнику мадридского «Реала» Иско пятилетний контракт, а также 20 миллионов евро в виде подъемных, если он по окончании следующего сезона перейдет в стан сине-гранатовых на правах свободного агента, сообщает RAC1. Сумма зарплаты не сообщается, но она должна быть выше той, что футболист сборной Испании получает в «Реале». Иско взял время на обдумывание данного предложения.

    Действующий контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до середины 2018 года. Сам Иско недоволен своим положением и малым игровым временем. В текущем сезоне он провел 22 матча на поле, выйдя в стартовом составе в 13 из них, забив шесть голов и сделав четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2017 07:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 22 марта 2017, 12:20

      Только если следующий сезон провести где-нибудь в аренде.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 марта 2017, 08:27

      А типа в Барсе он будет играть чаще.

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 22 марта 2017, 08:24

      Не надо

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 22 марта 2017, 08:05

      Ну если до 2018....и с сидением на банке...то о чм можно забыть...а я всё-таки думаю что в Россию он хочет слетать...так что надо уходить в это окно и не высиживать псевдо яйца

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