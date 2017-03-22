«Барселона» предлагает Иско 20 миллионов подъемных

«Барселона» предложила полузащитнику мадридского «Реала» Иско пятилетний контракт, а также 20 миллионов евро в виде подъемных, если он по окончании следующего сезона перейдет в стан сине-гранатовых на правах свободного агента, сообщает RAC1. Сумма зарплаты не сообщается, но она должна быть выше той, что футболист сборной Испании получает в «Реале». Иско взял время на обдумывание данного предложения.

Действующий контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до середины 2018 года. Сам Иско недоволен своим положением и малым игровым временем. В текущем сезоне он провел 22 матча на поле, выйдя в стартовом составе в 13 из них, забив шесть голов и сделав четыре результативные передачи.