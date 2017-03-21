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  • Газзаев: «Мы не должны поддаваться на провокации британских СМИ»

Газзаев: «Мы не должны поддаваться на провокации британских СМИ»

21 марта 2017, 18:17
5

Известный тренер, депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев высказал мнение о публикациях в британских СМИ о фанатских движениях в России. Напомним, сегодня один из британских таблоидов опубликовал видео с кулачных боев во время масленичных гуляний, заявив, что это тренировка российских ультрас перед приездом иностранных болельщиков.

«Британские СМИ еще с 2010 года планомерно предпринимают усилия по очернению России, так как проиграли ей право на проведение чемпионата мира. Это послужило причиной создания скандального фильма Би-би-си о российских фанатах и, в частности, этой публикации. Они уже не знают, как еще можно испортить образ России, и поэтому периодически доходят до абсурда, как в данном случае. Они продолжат создавать негативный фон вокруг России и ее болельщиков вплоть до самого турнира, так как заинтересованы в отмене соревнования и хотят получить его сами.

Они будут активно использовать такие примеры, как события в Марселе. Хотя ситуацию во Франции спровоцировали именно британцы, начав топтать российский флаг, и я бы на месте наших фанатов тоже полез бы в драку. Мы не должны поддаваться на провокации, а должны планомерно готовиться к чемпионату», – сказал Газзаев.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Газзаев Валерий
Комментарии (5)
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vladimir-7
1490111456
В.Г. Газзаев сказал всё правильно,а британцы всё ни как не успокоятся в том, что чемпионат мира 2018г. пройдет в России.
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Berikosha
1490112224
Боятся поэтому и пишут
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Михас007
1490112567
Вообще пошлите их подальше
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dyema
1490114877
Собака лает - караван идёт))), пусть пишут
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Егор Велунов
1490117918
Англичане до сих пор умываются после демонстративной взбучки английским болельщикам во Франции от российских, поэтому все их страхи и вонь, да ещё Газзаев прав о победе на выборах столицы ЧМ 2018. Надо сказать и о вечном снобизме англичан, они не умеют проигрывать, но мастера приписывать себе чужие победы :).
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