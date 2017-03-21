Газзаев: «Мы не должны поддаваться на провокации британских СМИ»

Известный тренер, депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев высказал мнение о публикациях в британских СМИ о фанатских движениях в России. Напомним, сегодня один из британских таблоидов опубликовал видео с кулачных боев во время масленичных гуляний, заявив, что это тренировка российских ультрас перед приездом иностранных болельщиков.

«Британские СМИ еще с 2010 года планомерно предпринимают усилия по очернению России, так как проиграли ей право на проведение чемпионата мира. Это послужило причиной создания скандального фильма Би-би-си о российских фанатах и, в частности, этой публикации. Они уже не знают, как еще можно испортить образ России, и поэтому периодически доходят до абсурда, как в данном случае. Они продолжат создавать негативный фон вокруг России и ее болельщиков вплоть до самого турнира, так как заинтересованы в отмене соревнования и хотят получить его сами.

Они будут активно использовать такие примеры, как события в Марселе. Хотя ситуацию во Франции спровоцировали именно британцы, начав топтать российский флаг, и я бы на месте наших фанатов тоже полез бы в драку. Мы не должны поддаваться на провокации, а должны планомерно готовиться к чемпионату», – сказал Газзаев.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.