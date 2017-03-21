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    Спортивный директор: «Ювентус» и Аллегри намерены двигаться вперед вместе»

    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился мнением о возможном уходе главного тренера команды Массимилиано Аллегри в «Барселону». Напомним, ранее сообщалось, что каталонцы предложили специалисту контракт на 8,5 миллионов евро в год.

    «Мы довольны работой Аллегри. Ведь у него просто выдающиеся результаты с «Ювентусом». Он один из лучших тренеров мира. Поэтому мы рады продолжить сотрудничество с ним. Массимилиано – потрясающий тренер и хороший человек. Мы в нем не сомневаемся и намерены дальше двигаться вместе с ним», – сказал функционер.

    «Ювентус» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Серии А.

    «Барселона», «ПСЖ» или «Арсенал». Кого Аллегри спасет следующим?

    Источник: Football Italia

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    21.03.2017 14:37
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