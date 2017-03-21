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    Спортивный директор «Барселоны»: «Нет никаких сомнений, что Месси и Иньеста подпишут новые контракты»

    Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес заявил, что контракты Лионеля Месси и Андреса Иньесты будут продлены в ближайшее время.

    «Контракт с Месси будет продлен. Лео счастлив в «Барселоне» – это прекрасно видно по его глазам. Нет ни капли сомнения в том, что Лионель подпишет новое соглашение. Но я не хотел бы слишком много внимания заострать на этом моменте, ведь будущее Месси вызывает очень много разговоров. Что касается Иньесты, то он также продлит договор, но когда придет необходимое время. По Андресу у нас тоже нет никаких сомнений», – заявил Фернандес.

    Текущие соглашения обоих футболистов истекают летом 2018 года.

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    Источник: Marca

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    21.03.2017 01:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 марта 2017, 09:07

      ну и зря разгонять надо барсу

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 21 марта 2017, 08:08

      Супер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 21 марта 2017, 07:30

      уверен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 21 марта 2017, 06:41

      Дело в каких-то 2-3 млн. в год. Всего-то.

      0
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