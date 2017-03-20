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    «Никто не сможет достичь рекордов Месси». Очередное супердостижение аргентинца


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    Голосов: 5
    20.03.2017 17:55
    Месси покорил очередной рекорд и пробил на откровения Луиса Энрике. Такое действительно в будущем едва ли кто-то повторит.

    Вчера Лионель Месси оформил сотый дубль в составе «Барселоны». Его клуб не без труда сумел переиграть «Валенсию», сам же аргентинец установил крутое достижение, которое не так уж просто повторить.

    Месси – единственный игрок испанской Примеры, забивший за восемь последних сезонов не менее 40 голов с учетом всех клубных турниров. Сейчас на его счету уже 41 мяч в сезоне-2016/17: 25 в чемпионате, 11 в Лиге чемпионов, четыре – в Кубке, еще один – в испанском Суперкубке.

    «Это потрясающе, он бьет каждый рекорд, да и в будущем сумеет побить еще не один. Просто наслаждаться игрой Месси – действительно здорово. Никто не сможет достичь его рекордов, никому не под силу добиться того, чего достиг Месси. Кроме него самого», – это уже Луис Энрике после матча не скрывал своего восторга.

    Впрочем, забивать красивые или знаковые голы в ворота «Валенсии» Месси не в новинку. В сезоне-2009/10 «Барса» разгромила валенсийцев, возглавляемых Унаи Эмери, а Лео записал на свой счет хет-трик. Первый мяч вышел особенно шикарным:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 2 Голосов: 5
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12

      Исмаилхан Жумагулов 21 марта 2017, 15:07

      Месси- гениальный игрок.., он уникален во всем и уже успел записать своё имя золотыми буквами в историю мирового футбола как лучший футболист планеты 21 века. Браво.., Лео!!! Ты- король!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > Исмаилхан Жумагулов 23 марта 2017, 18:10

      Бред какой то!Сколько знаменитые футболисты не писали своего имя золотыми буквами а вот Месси успел прямо и записал.А другие как не успели в истории футбола?Он проста лучшей игрок в команде БАРСЕЛОНЕ!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > САНЁК17 24 марта 2017, 11:29

      А кого можно назвать равным Месси из всех футболистов в истории. Я бы назвал только Пеле, Марадонну и Роналду. Ну, еще может быть Герд Мюллер.
      Остальные не дотягивают либо по игре (Руммениге, Ромарио, Зико, ...), либо по стабильности (Платини, Кройф, Роналдиньо, ...).
      Конечно, трудно сравнивать с игроками 60-х и раньше (Пушкаш, Пейротеу, Меацца, Ди Стефано, Чарльтон, ...), и трудно сравнивать с игроками других амплуа (Зидан, Иньеста, Маттеус, Ривалдо, Хави, Фигу, ...), но среди хотя бы даже оставшихся Месси - один из лучших, без сомнения:
      - выдающаяся техника и игра
      - выдающееся количество голов
      - очень много разных трофеев и кубков
      - 5 ЗМ
      - доминирование в футбольном десятилетии нарду с КР.

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > Schicko_008 24 марта 2017, 18:48

      Я с тобой полностью согласен.Но ИСМАИЛХАН предпочитает только Месси лучшей,он не видеть других звезд из других команд вот я и свою мнению сказал.

      0
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      Рейтинг: +97

      Максим80 20 марта 2017, 20:41

      Месси величайший игрок современности, кто с этим спорит тот просто ИДИОТ!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 марта 2017, 20:41

      ну гений... что сказать...

      1
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      Рейтинг: +103

      badzan 20 марта 2017, 20:35

      Талант,приумноженный на недюжинный труд! Браво!

      2
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      Рейтинг: +5113

      hunta 20 марта 2017, 19:39

      Месси и Дзюба, кто прав, кто не прав.... ( Охотник и заяц, кто прав, кто не прав..).

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 20 марта 2017, 18:11

      Интересно а с какой он планеты и если еще ему подобные ))

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      Рейтинг: +148

      grafff 20 марта 2017, 18:01

      Молодец

      2
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