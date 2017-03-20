В «Барселоне» верят, что Иньеста скоро продлит контракт

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес уверен, что в ближайшее время клуб сможет договориться с полузащитником Андресом Иньестой о продлении действующего контракта.

«Нам всем хочется, чтобы Иньеста играл в составе «Барселоны» на протяжении долгих лет, но окончательное решение будет за ним. Надеюсь, оно будет принято в ближайшее время. Не сомневаюсь, что он подпишет новый контракт», – сказал Фернандес.

Ранее сообщалось, что Иньеста отказался от предложения китайского клуба, по которому он мог зарабатывать 35 миллионов евро в год.