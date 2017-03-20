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    В «Барселоне» верят, что Иньеста скоро продлит контракт

    Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес уверен, что в ближайшее время клуб сможет договориться с полузащитником Андресом Иньестой о продлении действующего контракта.

    «Нам всем хочется, чтобы Иньеста играл в составе «Барселоны» на протяжении долгих лет, но окончательное решение будет за ним. Надеюсь, оно будет принято в ближайшее время. Не сомневаюсь, что он подпишет новый контракт», – сказал Фернандес.

    Ранее сообщалось, что Иньеста отказался от предложения китайского клуба, по которому он мог зарабатывать 35 миллионов евро в год.

    Источник: Marca

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    20.03.2017 10:41
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