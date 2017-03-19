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    АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» и сократил отставание от «Челси» до 10 очков

    В матче 29-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле добился победы над «Саутгемптоном» – 2:1. Голами в составе лондонского клуба отметились Кристиан Эриксен и Деле Алли, у гостей отличился Джеймс Уорд-Проус.

    Данный успех позволил идущим на втором месте «шпорам» набрать 59 очков и сократить отставание от лидирующего в турнирной таблице «Челси» до 10 баллов. В активе «Саутгемптона» – 33 очка и 10-я строчка.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

    Тоттенхэм – Саутгемптон – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Эриксен, 14; 2:0 – Алли, 33 (с пенальти); 2:1 – Уорд-Проус, 52.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2017 19:10
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