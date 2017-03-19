Бабаев: «Мы еще обязательно увидим Еременко на футбольном поле»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поздравил с днем рождения полузащитника Романа Еременко, которому сегодня исполнилось 30 лет. Бабаев подчеркнул, что болельщики еще увидят финского хавбека на футбольном поле.

Напомним, что Еременко был дисквалифицирован ФИФА на два года за употребление кокаина.

«Клуб присоединяется к поздравлениям в адрес Романа Еременко! Мы продолжаем считать, что Роман – хороший футболист и достойный человек. К сожалению, оступился, но со всяким может такое случиться. К Роману хорошо относятся и ребята в коллективе, и тренерский штаб. Это очень приятный в общении человек, поэтому вдвойне обидно, что так произошло.

Здоровья и терпения Роману, чтобы пройти этот тяжелый период в жизни. Уверен, что он справится! У него замечательная семья и сам он сильный человек. Мы еще обязательно увидим его на футбольном поле. Роман уже немалого добился в карьере, но хочется, что это была не последняя страница его биографии», — сказал Бабаев.