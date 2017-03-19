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  • Бабаев: «Мы еще обязательно увидим Еременко на футбольном поле»

Бабаев: «Мы еще обязательно увидим Еременко на футбольном поле»

19 марта 2017, 15:12
11

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поздравил с днем рождения полузащитника Романа Еременко, которому сегодня исполнилось 30 лет. Бабаев подчеркнул, что болельщики еще увидят финского хавбека на футбольном поле.

Напомним, что Еременко был дисквалифицирован ФИФА на два года за употребление кокаина.

«Клуб присоединяется к поздравлениям в адрес Романа Еременко! Мы продолжаем считать, что Роман – хороший футболист и достойный человек. К сожалению, оступился, но со всяким может такое случиться. К Роману хорошо относятся и ребята в коллективе, и тренерский штаб. Это очень приятный в общении человек, поэтому вдвойне обидно, что так произошло.

Здоровья и терпения Роману, чтобы пройти этот тяжелый период в жизни. Уверен, что он справится! У него замечательная семья и сам он сильный человек. Мы еще обязательно увидим его на футбольном поле. Роман уже немалого добился в карьере, но хочется, что это была не последняя страница его биографии», — сказал Бабаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Бабаев Роман
Комментарии (11)
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Пабло6
1489925850
удачи
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Серго24
1489926246
Он еще покажет как играть надо без наркотиков....
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порт
1489927133
только не на футбольном, а на конопляном поле.
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Kollljan
1489929385
Уже не увидим Еременко на футбольном поле. Вспомним Егорку Титова из Спартака. Его когда зажопили с допингом, все тоже кричали, что скоро его опять увидим на поле и т.д. Однако карьера его была сломана окончательно. С Еремой будет аналогично.
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BarStep
1489930329
Странно..., но мне кажется ему не запрещали выходить на футбольное поле...
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сергей николаевич
1489930541
уже стар будет
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RomanSV
1489933086
Только будет уже поздно...
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zarsm
1489936296
в пфл
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alp
1489940713
подойдет такой, на полусогнутых, к рефери, и гундяво так спросит "есь чо?" ))))))
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mihail200606
1489951887
ну если только на каких нибудь турнирах наркоманов-ветеранов...
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