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    Бабаев: «Мы еще обязательно увидим Еременко на футбольном поле»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поздравил с днем рождения полузащитника Романа Еременко, которому сегодня исполнилось 30 лет. Бабаев подчеркнул, что болельщики еще увидят финского хавбека на футбольном поле.

    Напомним, что Еременко был дисквалифицирован ФИФА на два года за употребление кокаина.

    «Клуб присоединяется к поздравлениям в адрес Романа Еременко! Мы продолжаем считать, что Роман – хороший футболист и достойный человек. К сожалению, оступился, но со всяким может такое случиться. К Роману хорошо относятся и ребята в коллективе, и тренерский штаб. Это очень приятный в общении человек, поэтому вдвойне обидно, что так произошло.

    Здоровья и терпения Роману, чтобы пройти этот тяжелый период в жизни. Уверен, что он справится! У него замечательная семья и сам он сильный человек. Мы еще обязательно увидим его на футбольном поле. Роман уже немалого добился в карьере, но хочется, что это была не последняя страница его биографии», — сказал Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.03.2017 15:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 марта 2017, 22:31

      ну если только на каких нибудь турнирах наркоманов-ветеранов...

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 19 марта 2017, 19:25

      подойдет такой, на полусогнутых, к рефери, и гундяво так спросит "есь чо?" ))))))

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp > yarik1_78 19 марта 2017, 22:02

      не понял. ты хочешь видеть нариков в футболе? если да - можешь в двух словах пояснить - зачем?

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 19 марта 2017, 18:11

      в пфл

      0
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      Рейтинг: +20

      RomanSV 19 марта 2017, 17:18

      Только будет уже поздно...

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 19 марта 2017, 16:35

      уже стар будет

      0
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      Рейтинг: +7814

      BarStep 19 марта 2017, 16:32

      Странно..., но мне кажется ему не запрещали выходить на футбольное поле...

      0
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 19 марта 2017, 16:16

      Уже не увидим Еременко на футбольном поле. Вспомним Егорку Титова из Спартака. Его когда зажопили с допингом, все тоже кричали, что скоро его опять увидим на поле и т.д. Однако карьера его была сломана окончательно. С Еремой будет аналогично.

      0
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      Рейтинг: +6307

      порт 19 марта 2017, 15:38

      только не на футбольном, а на конопляном поле.

      2
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      Рейтинг: +103

      Серго24 19 марта 2017, 15:24

      Он еще покажет как играть надо без наркотиков....

      1
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 19 марта 2017, 15:17

      удачи

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