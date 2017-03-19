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    Кирьяков: «Беспокоит истерика вокруг «Зенита», связанная с судьями»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в преддверии матча с «Зенитом» в 20-м туре РФПЛ выразил озабоченность возможностью давления на арбитров. Встреча начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.

    «Что меня беспокоит накануне матча? Истерика вокруг «Зенита», связанная с тем, что из-за судей команда проигрывает. Игру обслужит очень опытный арбитр. Хочется верить, что он не поддастся на это давление и будет обслуживать матч профессионально.

    Понятно, что «Зенит» не очень удачно стартовал на весеннем отрезке. Команда вылетела из Лиги Европы. Но в любом случае в ней собраны квалифицированные исполнители, которые стоят больших денег.

    Предстоит очень тяжелый матч, считаю, что «Зенит» бросит на эту игру все. В Питере прекрасно понимают, что эта игра в какой-то мере для сине-бело-голубых решающая и определяющая. Поэтому они выйдут с хорошим и должным настроем», – заявил Кирьяков.

    «Арсенал» в турнирной таблице РФПЛ занимает 14-е место, «Зенит» – третье.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    19.03.2017 11:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5178

      Каратель 19 марта 2017, 18:38

      то что зинаида истерит-всем известно,они ничего не видят когда судьи их "как надо судят"....что поделать? истеричные бабёнки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 19 марта 2017, 12:40

      ZENIT-59 Мне думается, что истерия связана с тем, что у многих есть озабоченность тем, что в чемпионате делаются большие ставки на определенные команды,а судьи могут сломать чью-то игру.Большие деньги никто терять не хочет! я не говорю о конкретных командах, но проблемы с судейством были как у зенита, так и спартака. Не исключаю, что и у цска возникнут претензии к судьям до окончания турнира

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог > ZENIT-59 19 марта 2017, 12:58

      Ну, где-то так!

      2
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      Рейтинг: +6307

      порт 19 марта 2017, 12:35

      Игра ещё не началась, а вот Кирьяков уже начал истерить.

      -2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 марта 2017, 11:44

      Судья и сам может переволноваться от питерского воздуха и накосячить мама не горюй... Питер давит...

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 19 марта 2017, 11:34

      Вот тут Серега абсолютно прав...Все еще проще...Ведь только Зенит включает админресурс , когда им не удается побеждать...Они бы хотели, чтобы им без борьбы отдали первенство и выпустили позориться и дальше в Европе...

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 марта 2017, 11:28

      Ну Зенит и персонально Орлова это ни сколько не беспокоит.Эта шумиха как раз и создавалась для того, чтобы иметь лишний козырь в давлении на рефери.
      Всё по Фрейду.

      2
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