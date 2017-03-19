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  • Кирьяков: «Беспокоит истерика вокруг «Зенита», связанная с судьями»

Кирьяков: «Беспокоит истерика вокруг «Зенита», связанная с судьями»

19 марта 2017, 11:18
13

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в преддверии матча с «Зенитом» в 20-м туре РФПЛ выразил озабоченность возможностью давления на арбитров. Встреча начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.

«Что меня беспокоит накануне матча? Истерика вокруг «Зенита», связанная с тем, что из-за судей команда проигрывает. Игру обслужит очень опытный арбитр. Хочется верить, что он не поддастся на это давление и будет обслуживать матч профессионально.

Понятно, что «Зенит» не очень удачно стартовал на весеннем отрезке. Команда вылетела из Лиги Европы. Но в любом случае в ней собраны квалифицированные исполнители, которые стоят больших денег.

Предстоит очень тяжелый матч, считаю, что «Зенит» бросит на эту игру все. В Питере прекрасно понимают, что эта игра в какой-то мере для сине-бело-голубых решающая и определяющая. Поэтому они выйдут с хорошим и должным настроем», – заявил Кирьяков.

«Арсенал» в турнирной таблице РФПЛ занимает 14-е место, «Зенит» – третье.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Кирьяков Сергей
Комментарии (13)
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Мары
1489912120
Ну Зенит и персонально Орлова это ни сколько не беспокоит.Эта шумиха как раз и создавалась для того, чтобы иметь лишний козырь в давлении на рефери. Всё по Фрейду.
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zico2205
1489912461
Вот тут Серега абсолютно прав...Все еще проще...Ведь только Зенит включает админресурс , когда им не удается побеждать...Они бы хотели, чтобы им без борьбы отдали первенство и выпустили позориться и дальше в Европе...
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пряник929
1489913063
Судья и сам может переволноваться от питерского воздуха и накосячить мама не горюй... Питер давит...
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порт
1489916117
Игра ещё не началась, а вот Кирьяков уже начал истерить.
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ZENIT-59
1489916459
ZENIT-59 Мне думается, что истерия связана с тем, что у многих есть озабоченность тем, что в чемпионате делаются большие ставки на определенные команды,а судьи могут сломать чью-то игру.Большие деньги никто терять не хочет! я не говорю о конкретных командах, но проблемы с судейством были как у зенита, так и спартака. Не исключаю, что и у цска возникнут претензии к судьям до окончания турнира
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Каратель помойников
1489937897
то что зинаида истерит-всем известно,они ничего не видят когда судьи их "как надо судят"....что поделать? истеричные бабёнки
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