Кирьяков: «Беспокоит истерика вокруг «Зенита», связанная с судьями»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в преддверии матча с «Зенитом» в 20-м туре РФПЛ выразил озабоченность возможностью давления на арбитров. Встреча начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.

«Что меня беспокоит накануне матча? Истерика вокруг «Зенита», связанная с тем, что из-за судей команда проигрывает. Игру обслужит очень опытный арбитр. Хочется верить, что он не поддастся на это давление и будет обслуживать матч профессионально.

Понятно, что «Зенит» не очень удачно стартовал на весеннем отрезке. Команда вылетела из Лиги Европы. Но в любом случае в ней собраны квалифицированные исполнители, которые стоят больших денег.

Предстоит очень тяжелый матч, считаю, что «Зенит» бросит на эту игру все. В Питере прекрасно понимают, что эта игра в какой-то мере для сине-бело-голубых решающая и определяющая. Поэтому они выйдут с хорошим и должным настроем», – заявил Кирьяков.

«Арсенал» в турнирной таблице РФПЛ занимает 14-е место, «Зенит» – третье.