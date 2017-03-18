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    Самедов: «После матча с «Локомотивом» присутствует неудовлетворенность результатом»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов подвел итоги матча 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1). Напомним, хавбек выступал за железнодорожников с 2012 по 2016 год.

    «Жалко, что не получилось победить. Считаю, что мы были ближе к победе, чем соперник. У нас были отличные моменты, у меня был хороший момент, но, к сожалению, не смог подобрать ногу и хорошо пробить. Очень расстроен тем, что забить не получилось. После матча скорее присутствует неудовлетворенность результатом», – сказал футболист.

    «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 45 очков.

    Источник: ТАСС

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    18.03.2017 19:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 марта 2017, 22:05

      Да жаль что не удалось взять три очка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 18 марта 2017, 20:26

      В самый нужный момент дрогнул Саша, наверное двести с лишним игр за Локо вспомнил и прощальный ужин, а потом было уже поздно...

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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 19:55

      Какой момент Самедов с Жано упустили.Это просто пипец полный.
      Ну кааааааакк ?

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