Самедов: «После матча с «Локомотивом» присутствует неудовлетворенность результатом»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов подвел итоги матча 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1). Напомним, хавбек выступал за железнодорожников с 2012 по 2016 год.

«Жалко, что не получилось победить. Считаю, что мы были ближе к победе, чем соперник. У нас были отличные моменты, у меня был хороший момент, но, к сожалению, не смог подобрать ногу и хорошо пробить. Очень расстроен тем, что забить не получилось. После матча скорее присутствует неудовлетворенность результатом», – сказал футболист.

«Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 45 очков.