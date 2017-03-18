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  • Нигматуллин: «Ари будет самым опасным игроком для «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Нигматуллин: «Ари будет самым опасным игроком для «Спартака» в матче с «Локомотивом»

18 марта 2017, 16:13
6

Экс-голкипер «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин оценил шансы команд в очной встрече в рамках 20-го тура РФПЛ. По его мнению, красно-белые обладают более качественным подбором атакующих игроков, но при этом подопечным Массимо Карреры стоит опасаться нападающего железнодорожников Ари, выступавшего в свое время за спартаковцев.

«Эта встреча будет украшением весенней части чемпионата. В Черкизове будет матч тура, интересный во всех отношениях. К тому же это дерби, которое тянется еще со времен моего выступления за «Локомотив». Данное противостояние всегда было интересным и непредсказуемым. Поэтому, даже несмотря на то, что одна команда борется за чемпионство, а вторая пока не готова сражаться даже за тройку, игра будет очень сложная для обоих соперников.

Ставлю на результативную ничью – 1:1. Предположу, что забьют Ари и Самедов. Отмечу, что в «Спартаке» сейчас гораздо больше футболистов, которые могут отличиться, а «Локомотив» имеет не так много звездных исполнителей, но Ари будет самым опасным футболистом для красно-белых.

Могут ли железнодорожники противопоставить «Спартаку» что-нибудь еще, кроме Ари? Семинский «Локомотив» – это, прежде всего, характер, команда, умеющая собраться в нужный момент. Можно даже сказать, что семинский «Локомотив» имеет кубковый характер. Поэтому даже если клуб по классу не может бороться за чемпионство, то в том или ином матче способен создать сопернику проблемы. Обыграть «Спартак» для команды Юрия Семина будет принципиально», – сказал Нигматуллин.

Игра начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Нигматуллин Руслан Ари
Комментарии (6)
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Мары
1489846496
Думается, что так и будет .
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Ромарио1981
1489846977
Угадал-красавчик
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84aivengo
1489847510
краснодару может и не хватило его ....
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sidul1
1489847556
Каррейра еще не застал знаминитый спартаковский спад
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sochi-2013
1489847728
Жаль, что у Ари в Краснодаре не заладилось. Наверное был недоволен ролью запасного. Пашет как заводной. Федя вытеснил, сам в лазарет, а Краснодар без нападающего. Шалимову надо было быть мудрее.
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a-rakhmatov
1489847729
Браво Ари!!!....пожалуй Локо начал хорошо играть ))
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