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    Нигматуллин: «Ари будет самым опасным игроком для «Спартака» в матче с «Локомотивом»

    Экс-голкипер «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин оценил шансы команд в очной встрече в рамках 20-го тура РФПЛ. По его мнению, красно-белые обладают более качественным подбором атакующих игроков, но при этом подопечным Массимо Карреры стоит опасаться нападающего железнодорожников Ари, выступавшего в свое время за спартаковцев.

    «Эта встреча будет украшением весенней части чемпионата. В Черкизове будет матч тура, интересный во всех отношениях. К тому же это дерби, которое тянется еще со времен моего выступления за «Локомотив». Данное противостояние всегда было интересным и непредсказуемым. Поэтому, даже несмотря на то, что одна команда борется за чемпионство, а вторая пока не готова сражаться даже за тройку, игра будет очень сложная для обоих соперников.

    Ставлю на результативную ничью – 1:1. Предположу, что забьют Ари и Самедов. Отмечу, что в «Спартаке» сейчас гораздо больше футболистов, которые могут отличиться, а «Локомотив» имеет не так много звездных исполнителей, но Ари будет самым опасным футболистом для красно-белых.

    Могут ли железнодорожники противопоставить «Спартаку» что-нибудь еще, кроме Ари? Семинский «Локомотив» – это, прежде всего, характер, команда, умеющая собраться в нужный момент. Можно даже сказать, что семинский «Локомотив» имеет кубковый характер. Поэтому даже если клуб по классу не может бороться за чемпионство, то в том или ином матче способен создать сопернику проблемы. Обыграть «Спартак» для команды Юрия Семина будет принципиально», – сказал Нигматуллин.

    Игра начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.03.2017 16:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 марта 2017, 17:35

      Браво Ари!!!....пожалуй Локо начал хорошо играть ))

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 18 марта 2017, 17:35

      Жаль, что у Ари в Краснодаре не заладилось. Наверное был недоволен ролью запасного. Пашет как заводной. Федя вытеснил, сам в лазарет, а Краснодар без нападающего. Шалимову надо было быть мудрее.

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 18 марта 2017, 17:32

      Каррейра еще не застал знаминитый спартаковский спад

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 марта 2017, 17:31

      краснодару может и не хватило его ....

      0
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 18 марта 2017, 17:22

      Угадал-красавчик

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 17:14

      Думается, что так и будет .

      -3
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