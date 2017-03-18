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    Бундеслига. «Вердер» разгромил «РБ Лейпциг», «Байер» проиграл «Хоффенхайму» и другие результаты

    В матче 25-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» в гостях потерпел поражение от «Вердера» со счетом 0:3. Таким образом, идущие вторыми «быки» упустили возможность сократить отставание от лидирующей в турнирной таблице «Баварии» – команд разделяет 10 очков.

    В других встречах хет-трик Энтони Модесте помог «Кельну» обыграть «Герту», «Вольфсбург» оказался сильнее «Дармштадта», «Байер» в гостях уступил «Хоффенхайму», «Аугсбург» и «Фрайбург» поделили очки.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 25-й тур

    Аугсбург – Фрайбург – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Нидерлехнер, 30 (с пенальти); 1:1 – Стафилидис, 38.

    Вердер – РБ Лейпциг – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Юнузович, 34; 2:0 – Гриллич, 59; 3:0 – Кайнц, 90.

    Вольфсбург – Дармштадт – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Гомес, 45.

    Кельн – Герта – 4:2 (3:0)

    Голы: 1:0 – Осако, 6; 2:0 – Модесте, 35; 3:0 – Модесте, 37; 3:1 – Ибишевич, 50 (с пенальти); 4:1 – Модесте, 63; 4:2 – Брукс, 69.

    Хоффенхайм – Байер – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Вагнер, 62.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2017 19:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6

      maks25@ 19 марта 2017, 21:52

      Разочарован в Лейпциге...

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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 18 марта 2017, 21:44

      Модестееее!!! Класный нап!!! Скорее бы в топ клуб!

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 марта 2017, 19:29

      Текст подредактируйте. А то 0-2, то 0-3, а по факту 3-0, так как бременские музыканты дома выиграли.

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