Бундеслига. «Вердер» разгромил «РБ Лейпциг», «Байер» проиграл «Хоффенхайму» и другие результаты

В матче 25-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» в гостях потерпел поражение от «Вердера» со счетом 0:3. Таким образом, идущие вторыми «быки» упустили возможность сократить отставание от лидирующей в турнирной таблице «Баварии» – команд разделяет 10 очков.

В других встречах хет-трик Энтони Модесте помог «Кельну» обыграть «Герту», «Вольфсбург» оказался сильнее «Дармштадта», «Байер» в гостях уступил «Хоффенхайму», «Аугсбург» и «Фрайбург» поделили очки.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 25-й тур

Аугсбург – Фрайбург – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Нидерлехнер, 30 (с пенальти); 1:1 – Стафилидис, 38.

Вердер – РБ Лейпциг – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Юнузович, 34; 2:0 – Гриллич, 59; 3:0 – Кайнц, 90.

Вольфсбург – Дармштадт – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Гомес, 45.

Кельн – Герта – 4:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Осако, 6; 2:0 – Модесте, 35; 3:0 – Модесте, 37; 3:1 – Ибишевич, 50 (с пенальти); 4:1 – Модесте, 63; 4:2 – Брукс, 69.

Хоффенхайм – Байер – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Вагнер, 62.

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