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    Президент «Андерлехта»: «МЮ» – непростой соперник, но ведь никто и подумать не мог, что мы пройдем «Зенит»

    Президент «Андерлехта» Роже Ванден Сток поделился мнением о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы, согласно которой его клубу достался в соперники «Манчестер Юнайтед». Матчи пройдут 13 и 20 апреля.

    «Это непростой для нас соперник, но никогда не знаешь, что произойдет. Никто и подумать не мог, что мы пройдем «Зенит». Определенно, это команда Лиги чемпионов, и она очень сильна», – отметил глава «Андерлехта».

    Напомним, команда из Бельгии выбила «Зенит» из плей-офф Лиги Европы на стадии 1/16 финала турнира.

    Источник: ФК «Андерлехт»

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    17.03.2017 19:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 18 марта 2017, 06:25

      не всё коту масленица

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 марта 2017, 21:48

      Да по-моему все были уверены что зина отлетит от бельгийцев, кроме глоров бомжатни... С такими понтами не по делу это вполне читалось. Но, МЮ это далеко не зина, оформят выход дальше без особых трудностей...

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