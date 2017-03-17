Президент «Андерлехта»: «МЮ» – непростой соперник, но ведь никто и подумать не мог, что мы пройдем «Зенит»

Президент «Андерлехта» Роже Ванден Сток поделился мнением о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы, согласно которой его клубу достался в соперники «Манчестер Юнайтед». Матчи пройдут 13 и 20 апреля.

«Это непростой для нас соперник, но никогда не знаешь, что произойдет. Никто и подумать не мог, что мы пройдем «Зенит». Определенно, это команда Лиги чемпионов, и она очень сильна», – отметил глава «Андерлехта».

Напомним, команда из Бельгии выбила «Зенит» из плей-офф Лиги Европы на стадии 1/16 финала турнира.