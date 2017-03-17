Член исполкома РФС: «В детстве Дзюба был очень высоким, но таким деревянным!»

Бывший арбитр ФИФА, член исполкома РФС Наталья Авдонченко рассказала о юном футболисте Артеме Дзюбе, который ныне выступает за «Зенит». По словам Авдонченко, нападающий отличался от остальных ребят отсутствием техники.

«Дзюба вырос на моих глазах. Я вам расскажу про Дзюбу, это нечто. Я только начала тогда судить. Дзюба был еще совсем ребенком, играл на Стадионе юных пионеров на «Динамо». И вот там я его увидела. Он был самый высокий из ребят, но такой деревянный – это невозможно. Я прошу прощения за свои слова, но я не могла понять, почему. Ему можно было отдать любую передачу – с трех метров, с пятнадцати – неважно, мяча рядом нет, как от стенки. А мне же надо читать следующий шаг, куда он пойдет. Но я знала, что если мяч у Дзюбы, то надо еще подождать, выдержать паузу, потому что непонятно, куда отскочит мяч», – заявил Авдонченко.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба провел 16 голов, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи.