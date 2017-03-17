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    Член исполкома РФС: «В детстве Дзюба был очень высоким, но таким деревянным!»

    Бывший арбитр ФИФА, член исполкома РФС Наталья Авдонченко рассказала о юном футболисте Артеме Дзюбе, который ныне выступает за «Зенит». По словам Авдонченко, нападающий отличался от остальных ребят отсутствием техники.

    «Дзюба вырос на моих глазах. Я вам расскажу про Дзюбу, это нечто. Я только начала тогда судить. Дзюба был еще совсем ребенком, играл на Стадионе юных пионеров на «Динамо». И вот там я его увидела. Он был самый высокий из ребят, но такой деревянный – это невозможно. Я прошу прощения за свои слова, но я не могла понять, почему. Ему можно было отдать любую передачу – с трех метров, с пятнадцати – неважно, мяча рядом нет, как от стенки. А мне же надо читать следующий шаг, куда он пойдет. Но я знала, что если мяч у Дзюбы, то надо еще подождать, выдержать паузу, потому что непонятно, куда отскочит мяч», – заявил Авдонченко.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба провел 16 голов, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Спорт FM

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    17.03.2017 12:21
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +8018

      nik55 17 марта 2017, 21:43

      прошли годы и дерево подросло

      0
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 17 марта 2017, 19:53

      каким ты был, таким ты и остался

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 17 марта 2017, 16:41

      все так же и сейчас

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 марта 2017, 16:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В принципе всё как в детстве.
      Изменений не наблюдаю.

      -4
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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ > Мары 17 марта 2017, 19:26

      Изменения есть - партнеры помастеровитей научились определять отскок от
      " дерева " и это использовать .

      1
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > АНТИЛОПА ГНУ 17 марта 2017, 19:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пожалуй ты прав.
      С годами даже отскок определять можно.

      -4
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 17 марта 2017, 15:15

      Дзюба провел 16 голов, в которых забил восемь голов - бонбардир такой бонбардир)

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 марта 2017, 14:48

      С тех времен Дзюба хорошо язык только разработал, а то что от него отлетает мяч сильно это еще и Халк и Калачев может подтвердить!

      Главное попадать ему на нужный угол голы вблизи ворот и дела тогда пойдут замечательно )))

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 17 марта 2017, 14:26

      я бы от дзюбиньо ответку послухал

      0
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      Рейтинг: +60

      Хет 17 марта 2017, 14:25

      В - принципе не изменился

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      Рейтинг: +195

      Colonist 17 марта 2017, 14:23

      А в голове его опилки! :)

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      Рейтинг: +862

      Jack24 17 марта 2017, 14:20

      с тех пор ничего особо и не поменялось

      1
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