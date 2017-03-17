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  • Член исполкома РФС: «В детстве Дзюба был очень высоким, но таким деревянным!»

Член исполкома РФС: «В детстве Дзюба был очень высоким, но таким деревянным!»

17 марта 2017, 12:21
24

Бывший арбитр ФИФА, член исполкома РФС Наталья Авдонченко рассказала о юном футболисте Артеме Дзюбе, который ныне выступает за «Зенит». По словам Авдонченко, нападающий отличался от остальных ребят отсутствием техники.

«Дзюба вырос на моих глазах. Я вам расскажу про Дзюбу, это нечто. Я только начала тогда судить. Дзюба был еще совсем ребенком, играл на Стадионе юных пионеров на «Динамо». И вот там я его увидела. Он был самый высокий из ребят, но такой деревянный – это невозможно. Я прошу прощения за свои слова, но я не могла понять, почему. Ему можно было отдать любую передачу – с трех метров, с пятнадцати – неважно, мяча рядом нет, как от стенки. А мне же надо читать следующий шаг, куда он пойдет. Но я знала, что если мяч у Дзюбы, то надо еще подождать, выдержать паузу, потому что непонятно, куда отскочит мяч», – заявил Авдонченко.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба провел 16 голов, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (24)
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Andrering87
1489743480
Что тогда, что сейчас палено....
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hunta
1489744729
Правильно бить в Дзюбу умел только Халк...., он чётко знал куда отскочит мяч....
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serzhio1
1489745208
"провёл 16 голов, в которых забил 8 голов". Куда он их там провёл)
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piligrim1986
1489749369
шлюба есть шлюба
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Jack24
1489749610
с тех пор ничего особо и не поменялось
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Colonist
1489749834
А в голове его опилки! :)
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Хет
1489749951
В - принципе не изменился
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овертайм
1489752939
Дзюба провел 16 голов, в которых забил восемь голов - бонбардир такой бонбардир)
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Мары
1489756735
В принципе всё как в детстве. Изменений не наблюдаю.
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sidul1
1489758077
все так же и сейчас
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