Иньеста видит перспективы в помощнике Луиса Энрике

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста оценил перспективы Хуана Карлоса Унсуэ, ассистента главного тренера Луиса Энрике, на тренерском мостике.

«Унсуэ хорошо все понимает. Он был с нами за долго до всего этого, остался и сейчас. Я уверен, что он готов для того, чтобы возглавить команду.

Унсуэ хорошо мотивирован, он готов к такой работе. Новый тренер должен быть спокойным и иметь немного удачи», – сказал Иньеста.

Напомним, Луис Энрике объявил, что покинет свой пост после завершения сезона. Руководство каталонского клуба обещало назвать имя нового тренера 1 июля.