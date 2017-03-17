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    Иньеста видит перспективы в помощнике Луиса Энрике

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста оценил перспективы Хуана Карлоса Унсуэ, ассистента главного тренера Луиса Энрике, на тренерском мостике.

    «Унсуэ хорошо все понимает. Он был с нами за долго до всего этого, остался и сейчас. Я уверен, что он готов для того, чтобы возглавить команду.

    Унсуэ хорошо мотивирован, он готов к такой работе. Новый тренер должен быть спокойным и иметь немного удачи», – сказал Иньеста.

    Напомним, Луис Энрике объявил, что покинет свой пост после завершения сезона. Руководство каталонского клуба обещало назвать имя нового тренера 1 июля.

    Источник: Marca

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    17.03.2017 07:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 марта 2017, 17:08

      игроки исподволь пытаются влиять на решение о новом тренере..

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