Гранквист: «Не выполнили установку на быстрый гол»

Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист рассказал о причинах, которые не позволили его команде одержать победу над «Сельтой» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч российская команда покинула турнир (1:2, 0:2).

– Мы не устали и находимся в хороших кондициях. Конечно, играем каждые четыре дня, но состояние у нас оптимальное. Мы играли против сильной команды, которая очень опасна, особенно своими быстрыми контратаками. Не выполнили установку на быстрый гол, чтобы сравнять счет, и не создали много опасных моментов. Мы не забили мячей – вот и причина.

– Что тренер сказал после игры?

– Все были очень расстроены в раздевалке. Главный тренер так и сказал, что есть причины быть расстроенными. Не стоит посыпать голову пеплом, потому что у нас скоро следующая игра против «Уфы», которая сильно поджимает нас с низа таблицы. Нужно побеждать.

– О чем общались после матча с Гвидетти, если не секрет?

– Я просто поздравил его с выходом в следующий раунд. На самом деле, он хороший парень и мой друг. Мы со сборной с ним общаемся. Я доволен, что забил не он, а Йон доволен, что его команда прошла дальше.

– У «Сельты» нет больших звезд в составе. В чем секрет силы этой команды?

– Я бы так не сказал. Аспас, например, может считаться звездой: хороший, скоростной игрок. У них много качественных футболистов, и команда эта очень серьезная. Мы хотели играть с ними на равных и должны были выигрывать, но хорошо, что мы вообще в этом году прошли так далеко в Лиге Европы.

– Можно ли сказать, что в этом розыгрыше Лиги Европы «Краснодар» сыграл на пике своих возможностей?

– Это хороший опыт для нас. Продвинулись на один этап дальше, чем в прошлом году. Это, безусловно, достижение для нас. Наша команда молодая, опыт важен для нас. Наверное, нам все-таки немного не повезло: было много травмированных игроков. Это сыграло свою роль. Не было ротации, скамейка наша была не очень длинной на этот турнир