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    Защитник «Партизана» Миленкович перейдет в «Фиорентину» за 5 миллионов

    Спортивный директор «Партизана» Милош Вазура подтвердил информацию о переходе защитника Николы Миленковича в «Фиорентину». 19-летний игрок присоединится к «фиалкам» летом.

    «В следующем сезоне Миленкович будет играть в Италии. 1 июля он станет игроком «Фиорентины», сумма трансфера составит 5,1 миллиона евро. Мы рады за него, он показал отличный пример профессионализма», — сказал Вазура.

    В нынешнем сезоне чемпионата Сербии футболист принял участие в 21 матче команды, забив один гол. Белградский клуб занимает второе место в турнирной таблице.

    В марте издание Gazzetto dello Sport включило Миленковича в список 30 лучших молодых футболистов мира.

    Источник: Calciomercato

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    17.03.2017 00:08
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