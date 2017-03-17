Защитник «Партизана» Миленкович перейдет в «Фиорентину» за 5 миллионов

Спортивный директор «Партизана» Милош Вазура подтвердил информацию о переходе защитника Николы Миленковича в «Фиорентину». 19-летний игрок присоединится к «фиалкам» летом.

«В следующем сезоне Миленкович будет играть в Италии. 1 июля он станет игроком «Фиорентины», сумма трансфера составит 5,1 миллиона евро. Мы рады за него, он показал отличный пример профессионализма», — сказал Вазура.

В нынешнем сезоне чемпионата Сербии футболист принял участие в 21 матче команды, забив один гол. Белградский клуб занимает второе место в турнирной таблице.

В марте издание Gazzetto dello Sport включило Миленковича в список 30 лучших молодых футболистов мира.