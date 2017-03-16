Зидан: «В 1/4 Лиги чемпионов не хотел бы встретиться с «Лестером»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о предпочтениях относительно соперника в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«С кем бы я не хотел встретиться в четвертьфинале? С «Лестером». Команда всегда делают то, чего от нее не ждут. Многие не верили, что им удастся удержать лидерство в Премьер-лиге, но они это сделали. Многие говорили об отсутствии шансов в матчах против «Севильи», но они вышли в следующую стадию», — сказал француз.

Напомним, на стадии 1/8 финала действующий чемпион Англии обыграл испанский клуб с общим счетом 3:2.