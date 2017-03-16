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    Зидан: «В 1/4 Лиги чемпионов не хотел бы встретиться с «Лестером»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о предпочтениях относительно соперника в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    «С кем бы я не хотел встретиться в четвертьфинале? С «Лестером». Команда всегда делают то, чего от нее не ждут. Многие не верили, что им удастся удержать лидерство в Премьер-лиге, но они это сделали. Многие говорили об отсутствии шансов в матчах против «Севильи», но они вышли в следующую стадию», — сказал француз.

    Напомним, на стадии 1/8 финала действующий чемпион Англии обыграл испанский клуб с общим счетом 3:2.

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.03.2017 19:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +324

      hellkid 17 марта 2017, 09:46

      темная лошадка

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 16 марта 2017, 20:26

      По моему пора ставить на Лестер в победе за ЛЧ, и наконец подняться в этой нищенской жизни ))))

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 марта 2017, 20:18

      я уверен что все мечтают о лестере!!! думаю барселону, и монако тоже не стоит боятся!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > tuzik1 16 марта 2017, 20:30

      если для тебя бавария и лестер или монако равноценные по силе, о чем тогда с тобой говорить??? пусть так и будет )))))

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > tuzik1 16 марта 2017, 21:09

      согласен, только лестеру очень повезло что провалились лидеры в прошлом сезоне, хотя я их заслуги не уменьшаю.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > tuzik1 16 марта 2017, 21:21

      а умники вроде тебя не могут отличить лестера от баварии и реала!!

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Павел Буре 16 марта 2017, 21:39

      Повер мне для реала барса монака и есть тяжелые соперники... они играют футбол который реал не любит

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      Рейтинг: +222

      Зэб 16 марта 2017, 20:14

      Да ладно ,Лысый спишь и видишь что бы Лестер достался.

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 16 марта 2017, 19:57

      Ай бля вы Че все откуете ппц, что Юве что Риал , будто какой то гранд

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