«Ростов» встретится с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»

В четверг, 16 марта, «Ростову» предстоит провести один из важнейших матчей в своем сезоне. Российская команда отправилась в Англию, где встретится с «Манчестер Юнайтед» на знаменитом стадионе «Олд Траффорд». Задачи у «Ростова» простые – забить как минимум один гол в ворота соперника, не пропустив в свои. Справится ли с этим команда Курбана Бердыева?

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ростов». Начало в 23:05, не пропустите!

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