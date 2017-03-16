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    «Ростов» встретится с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»

    В четверг, 16 марта, «Ростову» предстоит провести один из важнейших матчей в своем сезоне. Российская команда отправилась в Англию, где встретится с «Манчестер Юнайтед» на знаменитом стадионе «Олд Траффорд». Задачи у «Ростова» простые – забить как минимум один гол в ворота соперника, не пропустив в свои. Справится ли с этим команда Курбана Бердыева?

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ростов». Начало в 23:05, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2017 22:25
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 17 марта 2017, 00:46

      Бойцы

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 17 марта 2017, 00:38

      Уже ничего не устраивает... Откуда достали этого Байрамяна? Он бегает, суетится , постоянно отдаёт пас хер знает куда...и принёс первую проблему гол. Хреново...

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 17 марта 2017, 00:37

      Меня одного бесит двухметровый губошлеп понторез погба??? Нахрен с поля его

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      Рейтинг: +34

      СеняШахты 17 марта 2017, 00:06

      Вперед Ростов!!!

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 16 марта 2017, 23:57

      "Ростов",покажи всем,как играют настоящие мужчины!!!

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      Рейтинг: +60

      тайлер77 16 марта 2017, 23:53

      Ростов молодчики, но нападать бояться

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      Рейтинг: +664

      Небесная 16 марта 2017, 23:53

      Медведев красава

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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 16 марта 2017, 23:05

      Удачи ростовчане))) верим)

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 16 марта 2017, 22:48

      верим в Ростов,вперед за РОССИЮ,ЗА ЧЕСТЬ НАШУ РУССКУЮ!!!!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 марта 2017, 22:44

      Очень жаль Быки вылетели.....Ростов надежда только на вас..удачи дончанам))))

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