Джеко: «Роме» нужно забить два мяча в ворота «Лиона». Это сложная задача»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона». Напомним, первая встреча завершилась победой французов со счетом 4:2.

«Победить «Лион» – это сложная задача, потому что нам надо забить минимум два мяча, чтобы пройти в следующий раунд турнира. Мы сильный коллектив, но нам нужно это доказать. Завтра будет отличный шанс сделать это. Нужно сыграть так же, как в первом тайме во Франции. Нам нельзя терять концентрацию по ходу матча. Сезон для нас еще не завершен, завтра мы можем улучшить его», – сказал футболист.

Матч состоится 16 марта и начнется в 23:05 по московскому времени.