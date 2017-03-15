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    Джеко: «Роме» нужно забить два мяча в ворота «Лиона». Это сложная задача»

    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона». Напомним, первая встреча завершилась победой французов со счетом 4:2.

    «Победить «Лион» – это сложная задача, потому что нам надо забить минимум два мяча, чтобы пройти в следующий раунд турнира. Мы сильный коллектив, но нам нужно это доказать. Завтра будет отличный шанс сделать это. Нужно сыграть так же, как в первом тайме во Франции. Нам нельзя терять концентрацию по ходу матча. Сезон для нас еще не завершен, завтра мы можем улучшить его», – сказал футболист.

    Матч состоится 16 марта и начнется в 23:05 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    15.03.2017 23:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 16 марта 2017, 00:07

      Забить то не проблема,сложнее будет непропустить

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