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    В Англии сообщают, что «Ростову» запретили проводить матчи на «Олимп-2» после жалоб Моуринью

    Английские СМИ предполагают, что РФПЛ запретила «Ростову» проводить домашние матчи на стадионе «Олимп-2» после жалоб главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Напомним, что португальский специалист накануне первой игры между командами в 1/8 финала Лиги Европы остался крайне недоволен состоянием газона на стадионе ростовчан.

    По информации Daily Mail, «Ростову» запрещено проводить игры на «Олимп-2» до тех пор, пока на стадионе не будут устранены выявленные недостатки.

    Источник: Daily Mail

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    15.03.2017 16:01
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2336

      den161 16 марта 2017, 10:46

      маур еще и в казань заглянул? )))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 16 марта 2017, 08:40

      Жозе не жаловался это СМИ раздувает.А Ростов на хорошем поле в Англии еще покажет!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 16 марта 2017, 04:00

      А ещё он Калачевым был недоволен. Где реакция РФПЛ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 марта 2017, 21:21

      Наивные!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 15 марта 2017, 20:16

      Английские СМИ предполагают, что РФПЛ запретила «Ростову» проводить домашние матчи на стадионе «Олимп-2» после жалоб главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
      Внимательно вчитайтесь, предполагают
      И ссылка в не куда...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 15 марта 2017, 18:58

      простая утка в Манчестере трава выше пояса сообщение английских сми

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 15 марта 2017, 18:54

      Английские СМИ предполагают, что и семки запретили на Олимп -2. .. Отсосите, горнисты!

      1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 15 марта 2017, 18:28

      А про Одессу Жозе ничего не сказал. Значит банальная предвзятость.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 марта 2017, 18:13

      Вот зануда!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 15 марта 2017, 17:15

      Комиссия допустила игру,значит нехрен ныть

      0
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