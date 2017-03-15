В Англии сообщают, что «Ростову» запретили проводить матчи на «Олимп-2» после жалоб Моуринью

Английские СМИ предполагают, что РФПЛ запретила «Ростову» проводить домашние матчи на стадионе «Олимп-2» после жалоб главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Напомним, что португальский специалист накануне первой игры между командами в 1/8 финала Лиги Европы остался крайне недоволен состоянием газона на стадионе ростовчан.

По информации Daily Mail, «Ростову» запрещено проводить игры на «Олимп-2» до тех пор, пока на стадионе не будут устранены выявленные недостатки.