РФПЛ запретила проводить матчи на стадионах «Ростова» и «Рубина»

Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием наложила запрет на проведение матчей чемпионата России на стадионы «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и «Центральный» в Казани.

Запрет наложен до устранения выявленных недостатков и приведения полей в соответствие установленным требованиями регламентирующих документов.

Напомним, что 31 марта «Рубин» на своем поле должен сыграть с «Зенитом», а у «Ростова» 1 апреля дома запланирована встреча с «Краснодаром».