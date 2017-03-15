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    РФПЛ запретила проводить матчи на стадионах «Ростова» и «Рубина»

    Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием наложила запрет на проведение матчей чемпионата России на стадионы «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и «Центральный» в Казани.

    Запрет наложен до устранения выявленных недостатков и приведения полей в соответствие установленным требованиями регламентирующих документов.

    Напомним, что 31 марта «Рубин» на своем поле должен сыграть с «Зенитом», а у «Ростова» 1 апреля дома запланирована встреча с «Краснодаром».

    Источник: РПЛ

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    15.03.2017 12:16
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +2

      TimurT 15 марта 2017, 20:43

      Давайте все в Грозном играть, здесь круглый год зеленая трава нормальная температура))

      0
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      Рейтинг: +571

      RJM555 15 марта 2017, 16:45

      а что делать тем кто уже сыграл на этом огороде?

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > RJM555 15 марта 2017, 17:26

      Требовать часть из того урожая, что соберут на это огороде.

      2
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 15 марта 2017, 16:02

      до игры успею устранить недостатки и те и другие.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 марта 2017, 15:27

      Вроде в Ростове всегда было хорошее поле, финал кубка проводили, сборная играла. Неужели нагрузка в ЛЧ и ЛЕ сказалась, ведь играли до поздней осени и начали рано весной.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 марта 2017, 14:42

      Это вообще большой вопрос: нахрена в Казани построили стадион и не играют там??

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 15 марта 2017, 13:50

      Вообще то комиссия УЕФА признало поле в Ростове удовлетворительным...Понятно ,что за 3 домашние игры поле подразбили, но за 2 недели я думаю подзарастет...

      0
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      Рейтинг: +112

      kokor2d2 15 марта 2017, 13:48

      Ну и правильно

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 марта 2017, 12:52

      Господа, давайте не будем торопиться с возмущенными комментариями. Давайте думать не только о командах, а прежде всего о футболистах, они же живые люди. Вы вспомните, как елозили игроки по грязи в Казани, как Гранат сломал ключицу, упав на так на так называемый газон в Ростове. Там же, было видно не вооруженным взглядом, что игроки МЮ не столько играют в футбол, сколько стараются не получить травмы. Это стимул для местных функционеров, чтобы приложить все усилия и сделать все возможное для улучшения состояния этих полей. Почему в Краснодаре газон такой, какой он должен быть, а в Ростове "бетон" с кустиками редкой травы. Вам же болелам будет приятней смотреть качественный футбол, а не беготню по раскисшему картофельному полю. Да и футболисты будут целее.

      2
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      Рейтинг: +2336

      den161 15 марта 2017, 12:46

      ну пи@дец.... начинается пля......

      0
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      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's 15 марта 2017, 12:42

      взялись за ум?! наконец-то решили смотреть за футбольными полями в России.
      Давно пора отменять искусственные газоны!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > O'Hooligan's 15 марта 2017, 12:52

      В Ростове и Казане натуральные поля, о чем разговор вообще? Вы за футболом следите?

      1
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      ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 > justozavr 15 марта 2017, 13:02

      Мало того, что в Ростове поле натуральное, так оно чуть ли не в первый раз в таком ужасном состоянии.

      0
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      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's > justozavr 15 марта 2017, 13:04

      я не говорил , что в Ростове искусственный.
      На юге должен газон быть лучше!

      -2
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      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's > and4ever86 15 марта 2017, 13:04

      Объявился крот ростовский

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > O'Hooligan's 15 марта 2017, 13:43

      Лучше быть кротом, чем дол60е6ом! Кхха-кхха, тьфу тебе в морду!

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      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's > and4ever86 15 марта 2017, 14:26

      Что газон что ты авно

      -2
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > O'Hooligan's 15 марта 2017, 14:38

      Что команда твоя мертва, что мамка твоя, ишак! Проследуй же за ней в окно!

      1
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      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's > and4ever86 15 марта 2017, 16:20

      чтобы у тебя рак был, за такие слова.

      -1
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > O'Hooligan's 15 марта 2017, 16:26

      я из Ростова, у нас раки на каждом шагу:)))) Не гори, балбесина. Сам развонялся, получил фаршмак в лицо и обиделся:))))

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      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's > and4ever86 15 марта 2017, 16:30

      как шкура поступаешь. Город- провинция, можешь не объясняться

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > O'Hooligan's 15 марта 2017, 18:58

      А кто тут с тобой объясняется?:) Я в тебя пару раз плюнул все остальное время просто угораю:))))
      Про провинцию это мощно, сразу видно особенного человека с ЧСВ и 47 хромосомами!

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