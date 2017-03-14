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    Фабиньо верит в выход «Монако» в четвертьфинал Лиги чемпионов

    Защитник «Монако» Фабиньо подчеркнул, что его команде по силам преодолеть барьер 1/8 финала Лиги чемпионов в виде «Манчестер Сити». Бразилец заявил, что монегаски приложат все усилия для выхода в следующую стадию турнира.

    «Пример «ПСЖ», вылетевшего из Лиги чемпионов после домашней победы 4:0, показал, что в футболе возможно абсолютно все. «Монако» проигрывает «Сити» с разницей всего в два мяча. Нас ждет поединок с высококлассной командой, и я уверен, что нам удастся склонить чашу весов в свою пользу в этом противостоянии. Мы приложим все усилия, чтобы осуществить это», – сказал Фабиньо.

    Встреча «Монако» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 15 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени. Первый матч завершился победой «горожан» со счетом 5:3.

    Источник: Globo

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    14.03.2017 19:45
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