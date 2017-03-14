«Барселона» за 100 миллионов может приобрести у «Торино» Белотти

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Барселоне». По информации источника, каталонский клуб уже начал переговоры с футболистом о возможном переходе во время летнего трансферного окна. Отметим, что сумма отступных за 23-летнего итальянца составляет 100 миллионов евро.

Действующий контракт Белотти с «Торино» рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за туринский клуб в Серии А 25 матчей, в которых забил 22 гола и сделал три результативных передачи.