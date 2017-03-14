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    «Барселона» за 100 миллионов может приобрести у «Торино» Белотти

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Барселоне». По информации источника, каталонский клуб уже начал переговоры с футболистом о возможном переходе во время летнего трансферного окна. Отметим, что сумма отступных за 23-летнего итальянца составляет 100 миллионов евро.

    Действующий контракт Белотти с «Торино» рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за туринский клуб в Серии А 25 матчей, в которых забил 22 гола и сделал три результативных передачи.

    Источник: Don Balon

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    14.03.2017 13:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +110

      Schicko 14 марта 2017, 20:39

      Да не будет он в Барсе хорошо играть... Барсе защитники нужны и вратарь. А еще надо думать, что делать без Иньесты. Такого же игрока точно больше нет и не будет, поэтому в центре поля нужно что-то новое придумывать. А в нападении уже купили Алькасера....

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      Рейтинг: +26

      ilyuxxxa 14 марта 2017, 16:00

      Отличная покупка будет

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 14 марта 2017, 15:28

      Это будет самый дорогой лавочник в мире на долгие годы вперед

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