Моуринью – фанатам «Челси»: «Иуда – ваш номер один»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 1/4 финала Кубка Англии с «Челси» (0:1) отреагировал на оскорбления болельщиков лондонского клуба. Стоит отметить, что фанаты синих во время поединка называли португальского специалиста Иудой.

«Они могут называть меня так, как им захочется. Пока в «Челси» не появится тренер, который четырежды выиграет с клубом АПЛ, я буду для них номером один. Когда же такой появится, я стану для болельщиков номером два. А пока Иуда – номер один в «Челси», – сказал Моуринью.

Напомним, что Моуринью работал в «Челси» с 2004 по 2007 год, а затем с 2013 по 2015 год. Под его руководством команда трижды завоевала золотые медали в АПЛ.