Моуринью – фанатам «Челси»: «Иуда – ваш номер один»

Маура обзывают Иудой потому, что именно ему принадлежат слова: "Единственный клуб в Англии, который я хочу тренировать, — это Челси". Никто его за язык не тянул. Либо он врал (и тогда болелы Челси правы), либо он тренирует сейчас клуб, к которому в глубине души абсолютно равнодушен - и тогда к челсийцам должны присоединиться и болелы МЮ..))
После того как его повторно уволили, Маур явно затаил обиду, им движет месть и жажда доказать РА свою крутость. А духом МЮ он вряд ли когда-то полностью проникнется, вот увидите...
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 1/4 финала Кубка Англии с «Челси» (0:1) отреагировал на оскорбления болельщиков лондонского клуба. Стоит отметить, что фанаты синих во время поединка называли португальского специалиста Иудой.
«Они могут называть меня так, как им захочется. Пока в «Челси» не появится тренер, который четырежды выиграет с клубом АПЛ, я буду для них номером один. Когда же такой появится, я стану для болельщиков номером два. А пока Иуда – номер один в «Челси», – сказал Моуринью.
Напомним, что Моуринью работал в «Челси» с 2004 по 2007 год, а затем с 2013 по 2015 год. Под его руководством команда трижды завоевала золотые медали в АПЛ.