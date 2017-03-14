Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью – фанатам «Челси»: «Иуда – ваш номер один»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 1/4 финала Кубка Англии с «Челси» (0:1) отреагировал на оскорбления болельщиков лондонского клуба. Стоит отметить, что фанаты синих во время поединка называли португальского специалиста Иудой.

    «Они могут называть меня так, как им захочется. Пока в «Челси» не появится тренер, который четырежды выиграет с клубом АПЛ, я буду для них номером один. Когда же такой появится, я стану для болельщиков номером два. А пока Иуда – номер один в «Челси», – сказал Моуринью.

    Напомним, что Моуринью работал в «Челси» с 2004 по 2007 год, а затем с 2013 по 2015 год. Под его руководством команда трижды завоевала золотые медали в АПЛ.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2017 07:08
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      compact 15 марта 2017, 14:52

      Маура обзывают Иудой потому, что именно ему принадлежат слова: "Единственный клуб в Англии, который я хочу тренировать, — это Челси". Никто его за язык не тянул. Либо он врал (и тогда болелы Челси правы), либо он тренирует сейчас клуб, к которому в глубине души абсолютно равнодушен - и тогда к челсийцам должны присоединиться и болелы МЮ..))
      После того как его повторно уволили, Маур явно затаил обиду, им движет месть и жажда доказать РА свою крутость. А духом МЮ он вряд ли когда-то полностью проникнется, вот увидите...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Frank Lampard86 14 марта 2017, 21:26

      Некрасиво.Очень многое сделал он

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 14 марта 2017, 12:35

      У большинства фанатов нету никакого уважения к тренерам-все стали одноразовыми фанатами, которые требует результат сегодня, у них нету "завтра" и "вчера"!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      demir301 14 марта 2017, 11:54

      Хорошо сказанул,прямо в точку!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 14 марта 2017, 11:42

      Нормально парировал)) Красава

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      SAM 77 14 марта 2017, 10:44

      Маур красава... шах и мат))) Челси клуб на пару лет... Рано или поздно, Челси станет таким же середнячком как и раньше... любая сказка рано или поздно кончается... А такие клубы как МЮ и Ливерпуль, всегда будут уважаемы во всём мире...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > SAM 77 14 марта 2017, 18:42

      Я так когда-то про Милан думал.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      SAM 77 > Ronaldinho R10 14 марта 2017, 21:03

      От того, что Милан сейчас середнячок серии А, он всё ровно останётся великим клубом.... а если Челси станет середнячком, то о нём не скажут что это великий клуб...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 14 марта 2017, 10:15

      И ведь не вякнешь ничего против...Правду же сказал!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a 14 марта 2017, 09:35

      т.е. всякие там азары и фабрегасы, которые слили маура, не иуды, а он иуда... тупая логика тупых болел

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 14 марта 2017, 08:37

      В этом весь Моуриньо)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 14 марта 2017, 08:36

      За словом в карман не полезет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11