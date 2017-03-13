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    Азар: «Весна – ключевой этап сезона»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар уверен, что все оставшиеся матчи сезона будут сложными для его команды. Сегодня синим предстоит встретиться в 1/4 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед». Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

    – Мы очень хотим выиграть Кубок Англии, но когда ты выступаешь за «Челси», ты не особо об этом думаешь, потому что хочется побеждать во всех матчах. Все встречи с этого момента и до конца сезона будут сложными, потому что все хотят обыграть команду, которая лидирует в чемпионате, так что нам надо быть готовыми. Противники будут выкладываться полностью, и нам надо стараться быть на высоте.

    – Если оглянуться на вашу карьеру в «Челси», то станет очевидно, что весной вы частенько демонстрировали свою наилучшую форму.

    – Это ключевой момент сезона, и если мы хотим стать чемпионами, мы должны выложиться полностью. Моя цель – отдавать всего себя на поле, и только если мы завоюем трофеи, я расслаблюсь. Выходит солнце, зима окончена, и для игроков и болельщиков это хорошее время, чтобы приходить на «Стэмфорд Бридж» и отправляться на выездные игры. Все хорошо.

    Источник: ФК «Челси»

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    13.03.2017 09:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      Перекладина 13 марта 2017, 12:03

      на то она и весна

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