Азар: «Весна – ключевой этап сезона»

Полузащитник «Челси» Эден Азар уверен, что все оставшиеся матчи сезона будут сложными для его команды. Сегодня синим предстоит встретиться в 1/4 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед». Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

– Мы очень хотим выиграть Кубок Англии, но когда ты выступаешь за «Челси», ты не особо об этом думаешь, потому что хочется побеждать во всех матчах. Все встречи с этого момента и до конца сезона будут сложными, потому что все хотят обыграть команду, которая лидирует в чемпионате, так что нам надо быть готовыми. Противники будут выкладываться полностью, и нам надо стараться быть на высоте.

– Если оглянуться на вашу карьеру в «Челси», то станет очевидно, что весной вы частенько демонстрировали свою наилучшую форму.

– Это ключевой момент сезона, и если мы хотим стать чемпионами, мы должны выложиться полностью. Моя цель – отдавать всего себя на поле, и только если мы завоюем трофеи, я расслаблюсь. Выходит солнце, зима окончена, и для игроков и болельщиков это хорошее время, чтобы приходить на «Стэмфорд Бридж» и отправляться на выездные игры. Все хорошо.