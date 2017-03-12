Бывший арбитр: «Пенальти на Дзюбе точно был. Ждите от российских судей еще ошибок»

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин уверен, что судья Евгений Турбин должен был назначить пенальти в моменте с падением в штрафной площади нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в игре против «Амкара» (0:1). По мнению Варюшина, в ближайшее время стоит еще ожидать ошибок от арбитров в РФПЛ.

«Ошибки в матче «Амкар» — «Зенит» — это только начало и цветочки, ягодки еще впереди. Ждите еще ошибок от судей РФПЛ. Я хорошо знаю главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрея Будогосского. Он хороший теоретик, который прекрасно разбирается в правилах, но судей постоянные разборы на сборах и учениях просто зомбируют. Арбитры начинают перестраховываться в самых простых моментах. Уверен, что главный арбитр встречи Евгений Турбин получит несколько матчей дисквалификации, но руководство встанет на его защиту. Чемпионат вернулся, а уже столько ошибок.

Если говорить конкретно по эпизодам, то на Артеме Дзюбе точно был пенальти. Был или не было гола у «Зенита» – трудно сказать. Но в целом по матчу очень много ошибок совершил арбитр, и они прямо повлияли на исход игры. Турбин может хорошо судить, но всех арбитров запрограммировали и зациклили на правилах. Они оторваны от жизни. От этого страдает дело – команды проигрывают, а тренеров увольняют. Такое не только в нашей стране, возьмите матч «Барсы» и «ПСЖ», там вообще кошмар творился», – сказал Варюшин.