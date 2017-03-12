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  • Бывший арбитр: «Пенальти на Дзюбе точно был. Ждите от российских судей еще ошибок»

Бывший арбитр: «Пенальти на Дзюбе точно был. Ждите от российских судей еще ошибок»

12 марта 2017, 18:07
22

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин уверен, что судья Евгений Турбин должен был назначить пенальти в моменте с падением в штрафной площади нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в игре против «Амкара» (0:1). По мнению Варюшина, в ближайшее время стоит еще ожидать ошибок от арбитров в РФПЛ.

«Ошибки в матче «Амкар» — «Зенит» — это только начало и цветочки, ягодки еще впереди. Ждите еще ошибок от судей РФПЛ. Я хорошо знаю главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрея Будогосского. Он хороший теоретик, который прекрасно разбирается в правилах, но судей постоянные разборы на сборах и учениях просто зомбируют. Арбитры начинают перестраховываться в самых простых моментах. Уверен, что главный арбитр встречи Евгений Турбин получит несколько матчей дисквалификации, но руководство встанет на его защиту. Чемпионат вернулся, а уже столько ошибок.

Если говорить конкретно по эпизодам, то на Артеме Дзюбе точно был пенальти. Был или не было гола у «Зенита» – трудно сказать. Но в целом по матчу очень много ошибок совершил арбитр, и они прямо повлияли на исход игры. Турбин может хорошо судить, но всех арбитров запрограммировали и зациклили на правилах. Они оторваны от жизни. От этого страдает дело – команды проигрывают, а тренеров увольняют. Такое не только в нашей стране, возьмите матч «Барсы» и «ПСЖ», там вообще кошмар творился», – сказал Варюшин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Дзюба Артем Турбин Евгений
Комментарии (22)
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BrezAndr
1489331369
Да хватит уже...
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LINED
1489331592
ЭТО ГИНЕР ВСЕ КУПИЛ И ФЕДУН И ВООБЩЕ ВСЕ ВИНОВАТЫ КРОМЕ ЗЕНИТА
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порт
1489331697
Вот только таким способом пяточконосые и могут стать чемпиёнами.
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kykyi
1489332698
"Они судят по правилам и оторваны от жизни". Это он о чем, а как надо? По понятиям, что ли?
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Obojaemiy
1489332885
Дзюбиньо о свою же ногу запнулся!!!
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батог
1489333623
Сам таким был, да?
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zico2205
1489333730
Газпромовская заказуха....Что же он молчал когда Ростов удаляли раз за разом?????
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ZENIT-59
1489338550
ZENIT-59 Такое впечатление, что вся Москва ополчилась против Зенита! Даже Комментатор Геннадий Орлов задался вопросом: почему на этот матч назначен Турбин?Он же в прошлом чемпионате "насолил" Зениту- "по ошибке" удалив Халка! И сейчас "просмотрел" взятие ворот, не назначил пенальти за снос Дзюбы,не заметил ещё пару моментов. Как честно можно играть матч, если против тебя играет не только соперник, нои главный арбитр матча!
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трениришко
1489338562
да надо было поставить пенальти, а мячику об который он споткнулся показать красную карточку.
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Serjoga
1489341964
Это не ошибки! В некоторых матчах видно, как судья "топит" намеренно одну из команд! В футбольном бизнесе (а у нас сейчас не спортивные игры в футбол, а бизнес-шоу), где крутятся миллионы евро (если не миллиарды), ни о каких ошибках не может быть и речи! И если судья не куплен, то он, просто боится не вернуться домой! Поэтому бывают такие странные решения! Отсюда и разговоры о договорных матчах!
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