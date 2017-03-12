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    Бывший арбитр: «Пенальти на Дзюбе точно был. Ждите от российских судей еще ошибок»

    Бывший арбитр Вячеслав Варюшин уверен, что судья Евгений Турбин должен был назначить пенальти в моменте с падением в штрафной площади нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в игре против «Амкара» (0:1). По мнению Варюшина, в ближайшее время стоит еще ожидать ошибок от арбитров в РФПЛ.

    «Ошибки в матче «Амкар» — «Зенит» — это только начало и цветочки, ягодки еще впереди. Ждите еще ошибок от судей РФПЛ. Я хорошо знаю главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрея Будогосского. Он хороший теоретик, который прекрасно разбирается в правилах, но судей постоянные разборы на сборах и учениях просто зомбируют. Арбитры начинают перестраховываться в самых простых моментах. Уверен, что главный арбитр встречи Евгений Турбин получит несколько матчей дисквалификации, но руководство встанет на его защиту. Чемпионат вернулся, а уже столько ошибок.

    Если говорить конкретно по эпизодам, то на Артеме Дзюбе точно был пенальти. Был или не было гола у «Зенита» – трудно сказать. Но в целом по матчу очень много ошибок совершил арбитр, и они прямо повлияли на исход игры. Турбин может хорошо судить, но всех арбитров запрограммировали и зациклили на правилах. Они оторваны от жизни. От этого страдает дело – команды проигрывают, а тренеров увольняют. Такое не только в нашей стране, возьмите матч «Барсы» и «ПСЖ», там вообще кошмар творился», – сказал Варюшин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.03.2017 18:07
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 13 марта 2017, 00:48

      у всех погорели ставки , я не стал брать этот матч и матч Спартака иправильно сделал , все поют про судей , и ни кто не говорит о самих игроках. которые не могут то пас отдать , то ударить куда нужно , то добежать, на своей половине поля пасы точно в ноги на 40-50 метров, а как дело касается у чужих ворот , на метр отдать точно не может, или может пробить ,но почему то или навесит или назад пасанет, и ни кто не думает что сами игроки заинтересованы в таких результатах

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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 13 марта 2017, 00:32

      Судьи везде ошибаются. С Барсой и ПСЖ, вон как накуралесили.

      0
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      Рейтинг: +21

      16 DeN 12 марта 2017, 22:25

      Ну сейчас каждого арбитра будут спрашивать ходить))))

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 марта 2017, 21:06

      Это не ошибки! В некоторых матчах видно, как судья "топит" намеренно одну из команд! В футбольном бизнесе (а у нас сейчас не спортивные игры в футбол, а бизнес-шоу), где крутятся миллионы евро (если не миллиарды), ни о каких ошибках не может быть и речи! И если судья не куплен, то он, просто боится не вернуться домой! Поэтому бывают такие странные решения! Отсюда и разговоры о договорных матчах!

      2
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Serjoga 12 марта 2017, 21:26

      ZENIT-59 >Serjoga:В главном Вы правы-судьи сейчас стали "дирижёрами" игры-если у них есть задача утопить какую-то команду ,то они это сделают.Соперничество команд не всегда честное: команды играют часто думая не о зрителях,а о другой составляющей футбола.

      5
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      Рейтинг: +527

      трениришко 12 марта 2017, 20:09

      да надо было поставить пенальти, а мячику об который он споткнулся показать красную карточку.

      -3
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      Рейтинг: +592

      spaike > трениришко 13 марта 2017, 00:50

      Теперь когда толкают в спину двумя руками называется споткнутся об мячик?

      1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 12 марта 2017, 20:09

      ZENIT-59 Такое впечатление, что вся Москва ополчилась против Зенита! Даже Комментатор Геннадий Орлов задался вопросом: почему на этот матч назначен Турбин?Он же в прошлом чемпионате "насолил" Зениту- "по ошибке" удалив Халка!
      И сейчас "просмотрел" взятие ворот, не назначил пенальти за снос Дзюбы,не заметил ещё пару моментов.
      Как честно можно играть матч, если против тебя играет не только соперник, нои главный арбитр матча!

      2
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      Рейтинг: +643

      Symbol > ZENIT-59 12 марта 2017, 22:11

      А как все команды против вас последние лет 10 играют? Непривычно вам да?

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Symbol 12 марта 2017, 22:41

      ZENIT-59>Symbol В играх Зенита были судейские ошибки, но их количество небыло так велико,как в сегодняшнем матче! Два незасчитанных мяча в ворота Амкара, назначение свободного вместо углового удара-это только бросающиеся в глаза недостатки судейства.А вообще судья выпустил нить игры, и позволял много грубоватой игры!

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 12 марта 2017, 18:48

      Газпромовская заказуха....Что же он молчал когда Ростов удаляли раз за разом?????

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 12 марта 2017, 18:47

      Сам таким был, да?

      -1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 марта 2017, 18:42

      от спасибо... ждем.. особенно зенит..

      -1
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 12 марта 2017, 18:34

      Дзюбиньо о свою же ногу запнулся!!!

      -1
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      Рейтинг: +643

      Symbol > Obojaemiy 12 марта 2017, 22:11

      Об язык xD

      -1
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