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Моуринью – о кубковом матче с «Челси»: «Я не ищу мести»

11 марта 2017, 17:49
11

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что не рассматривает в качестве мести «Челси» четвертьфинальный матч Кубка Англии. Напомним. в игре первого круга АПЛ синие разгромили «красных дьяволов» со счетом 4:0.

«Я не ищу мести, не ищу чего-то неправильного или плохого. Если говорить о чем-то особенном, то особенной может стать одна вещь – встреча с Гари Стэйкером в туннеле до и после матча. Это мой очень близкий друг.

Я удивлен стилем игры «Челси». Я думал, ввиду их феноменальности от них требуют другого футбола. Это удивительно оборонительная команда», – сказал Моуринью.

Встреча «Челси» – «Манчестер Юнайтед» состоится в понедельник, 13 марта, и начнется в 22:45 по московскому времени.

Источник: Goal.com
Англия. Кубок Челси Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (11)
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Sarco999
1489245090
Удивительно оборонительная команда , забила на 18 голов больше твоей , удивительно атакующей ( нет ) команды. Ну и всего лишь 4 безответных гола твоей забила ....Физрук
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Romio-xxx
1489247332
А не мавр ли строил оборонительную команду в первый приход,когда Челси меньше всех пропускал?
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Berikosha
1489248126
Надеюсь на подарок на мой день рождения от Челси
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gigs84
1489251663
Нужен реванш за 4:0!!!
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mialkov
1489266563
Ждем с нетерпением игры "самой оборонительной" команды с, похоже, самой "атакующей" )))
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talgatnurzhanov2006
1489296818
Щас он прям скажет что ищу мести, конечно будет отпираться хотя в душе огонёк горит.
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mutabor0992
1489349284
Маур может и не ищет...А вот игроки Челси,думаю еще раз хотят напомнить переводчику who is khui.гы гы
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greedytoski
1489495347
говорит так только потому что на сегодняшний день МЮ ничего реально Челси противопоставить не может
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