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    Моуринью – о кубковом матче с «Челси»: «Я не ищу мести»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что не рассматривает в качестве мести «Челси» четвертьфинальный матч Кубка Англии. Напомним. в игре первого круга АПЛ синие разгромили «красных дьяволов» со счетом 4:0.

    «Я не ищу мести, не ищу чего-то неправильного или плохого. Если говорить о чем-то особенном, то особенной может стать одна вещь – встреча с Гари Стэйкером в туннеле до и после матча. Это мой очень близкий друг.

    Я удивлен стилем игры «Челси». Я думал, ввиду их феноменальности от них требуют другого футбола. Это удивительно оборонительная команда», – сказал Моуринью.

    Встреча «Челси» – «Манчестер Юнайтед» состоится в понедельник, 13 марта, и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    11.03.2017 17:49
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 14 марта 2017, 15:42

      говорит так только потому что на сегодняшний день МЮ ничего реально Челси противопоставить не может

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      Рейтинг: +4270

      mutabor0992 12 марта 2017, 23:08

      Маур может и не ищет...А вот игроки Челси,думаю еще раз хотят напомнить переводчику who is khui.гы гы

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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 12 марта 2017, 08:33

      Щас он прям скажет что ищу мести, конечно будет отпираться хотя в душе огонёк горит.

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 12 марта 2017, 00:09

      Ждем с нетерпением игры "самой оборонительной" команды с, похоже, самой "атакующей" )))

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      Рейтинг: +367

      gigs84 11 марта 2017, 20:01

      Нужен реванш за 4:0!!!




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      Рейтинг: +273

      Berikosha 11 марта 2017, 19:02

      Надеюсь на подарок на мой день рождения от Челси

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      Рейтинг: +4270

      mutabor0992 > Berikosha 12 марта 2017, 23:09

      Надо идти в будку...Заряжать лавэ.

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      Рейтинг: +273

      Berikosha > mutabor0992 13 марта 2017, 15:20

      на лавэ не играю,лохотроны не для меня

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      Рейтинг: +4270

      mutabor0992 > Berikosha 13 марта 2017, 17:41

      Ну если без фанатизма...Думаю между этими клубами сговора не будет.

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 11 марта 2017, 18:48

      А не мавр ли строил оборонительную команду в первый приход,когда Челси меньше всех пропускал?

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 11 марта 2017, 18:11

      Удивительно оборонительная команда , забила на 18 голов больше твоей , удивительно атакующей ( нет ) команды. Ну и всего лишь 4 безответных гола твоей забила ....Физрук

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