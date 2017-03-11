Моуринью – о кубковом матче с «Челси»: «Я не ищу мести»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что не рассматривает в качестве мести «Челси» четвертьфинальный матч Кубка Англии. Напомним. в игре первого круга АПЛ синие разгромили «красных дьяволов» со счетом 4:0.

«Я не ищу мести, не ищу чего-то неправильного или плохого. Если говорить о чем-то особенном, то особенной может стать одна вещь – встреча с Гари Стэйкером в туннеле до и после матча. Это мой очень близкий друг.

Я удивлен стилем игры «Челси». Я думал, ввиду их феноменальности от них требуют другого футбола. Это удивительно оборонительная команда», – сказал Моуринью.

Встреча «Челси» – «Манчестер Юнайтед» состоится в понедельник, 13 марта, и начнется в 22:45 по московскому времени.