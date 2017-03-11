РФПЛ. ЦСКА разгромил «Томь» и догнал «Зенит» в турнирной таблице

Во встрече 19-го тура РФПЛ ЦСКА на своем поле одержал крупную победу над «Томью».

Уже на первой минуте нападающий Витиньо открыл счет. На исходе первой 20-минутки матча Алан Дзагоев удвоил преимущество армейцев. Под конец тайма забитым мячом отметился хавбек Алексей Ионов, а на 61-й минуте он же оформил дубль, установив окончательный результат поединка.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

ЦСКА (Москва) – Томь (Томск) – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Витиньо; 2:0 – Дзагоев, 19; 3:0 – Ионов, 44; 4:0 – Ионов, 61.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Тошич, Головин (Миланов, 68), Дзагоев, Ионов (Оланаре, 65), Витиньо (Чалов, 75).

Томь: Мелихов, Осипов, Митерев, Баляйкин, Чуперка, Пугин, Попов, Кузнецов (Макурин, 74), Сасин (Букачев, 84), Соболев, Голышев.

Предупреждения: нет – Чуперка, 22.

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