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    РФПЛ. ЦСКА разгромил «Томь» и догнал «Зенит» в турнирной таблице

    Во встрече 19-го тура РФПЛ ЦСКА на своем поле одержал крупную победу над «Томью».

    Уже на первой минуте нападающий Витиньо открыл счет. На исходе первой 20-минутки матча Алан Дзагоев удвоил преимущество армейцев. Под конец тайма забитым мячом отметился хавбек Алексей Ионов, а на 61-й минуте он же оформил дубль, установив окончательный результат поединка.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    ЦСКА (Москва) – Томь (Томск) – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Витиньо; 2:0 – Дзагоев, 19; 3:0 – Ионов, 44; 4:0 – Ионов, 61.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Тошич, Головин (Миланов, 68), Дзагоев, Ионов (Оланаре, 65), Витиньо (Чалов, 75).

    Томь: Мелихов, Осипов, Митерев, Баляйкин, Чуперка, Пугин, Попов, Кузнецов (Макурин, 74), Сасин (Букачев, 84), Соболев, Голышев.

    Предупреждения: нет – Чуперка, 22.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 15:49
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 11 марта 2017, 17:18

      Вот и увидели результат работы Гончаренко!!! Не зря он Витю за руку водил,сегодня он был заряжен на борьбу-вот так бы в каждом матче!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 11 марта 2017, 17:14

      Витиньо хорош

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 11 марта 2017, 16:39

      3 гол---вне игры

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 11 марта 2017, 16:01

      за Томь печально

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 11 марта 2017, 16:00

      Бить лежачего дело нехитрое

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > a_who 11 марта 2017, 16:36

      А чего же Ростов ему 6 забил и были люди кричали здесь о величие Ростова ???

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > a_who 11 марта 2017, 20:32

      А кто там лежал? Я что то не заметил..

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 11 марта 2017, 15:58

      МОЛОДЦЫ!!!

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 марта 2017, 15:54

      а чо, разве матч уже окончен?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 марта 2017, 15:54

      Что бросилось в глаза? Вернблумозависимость! И оборона играла надёжно, и атака изобретательно, а вот в опорной зоне хозяина у ЦСКА не было… Здоровья, Понтус! И поменьше «горчичников». Впереди важнейшие матчи!
      Всех с победой!

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