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  • РФПЛ. ЦСКА разгромил «Томь» и догнал «Зенит» в турнирной таблице

РФПЛ. ЦСКА разгромил «Томь» и догнал «Зенит» в турнирной таблице

11 марта 2017, 15:49
12

Во встрече 19-го тура РФПЛ ЦСКА на своем поле одержал крупную победу над «Томью».

Уже на первой минуте нападающий Витиньо открыл счет. На исходе первой 20-минутки матча Алан Дзагоев удвоил преимущество армейцев. Под конец тайма забитым мячом отметился хавбек Алексей Ионов, а на 61-й минуте он же оформил дубль, установив окончательный результат поединка.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

ЦСКА (Москва) – Томь (Томск) – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Витиньо; 2:0 – Дзагоев, 19; 3:0 – Ионов, 44; 4:0 – Ионов, 61.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Тошич, Головин (Миланов, 68), Дзагоев, Ионов (Оланаре, 65), Витиньо (Чалов, 75).

Томь: Мелихов, Осипов, Митерев, Баляйкин, Чуперка, Пугин, Попов, Кузнецов (Макурин, 74), Сасин (Букачев, 84), Соболев, Голышев.

Предупреждения: нет – Чуперка, 22.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Томь
Комментарии (12)
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cska-62
1489236854
Что бросилось в глаза? Вернблумозависимость! И оборона играла надёжно, и атака изобретательно, а вот в опорной зоне хозяина у ЦСКА не было… Здоровья, Понтус! И поменьше «горчичников». Впереди важнейшие матчи! Всех с победой!
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семёнычев
1489236867
а чо, разве матч уже окончен?
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prtcs
1489237105
МОЛОДЦЫ!!!
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a_who
1489237218
Бить лежачего дело нехитрое
Ответить
_Аналитик_
1489237294
за Томь печально
Ответить
nik55
1489239560
3 гол---вне игры
Ответить
Hangeldi
1489241666
Витиньо хорош
Ответить
RUSARM
1489241900
Вот и увидели результат работы Гончаренко!!! Не зря он Витю за руку водил,сегодня он был заряжен на борьбу-вот так бы в каждом матче!!!
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VVM1964
1489245107
СПРАШИВАЕТСЯ : НУ И КАК ИДЕЯ РАСШИРЕНИЯ РФПЛ ? ЧТОБЫ БЫЛО БОЛЬШЕ КОМАНД ТИПА ТОМИ . СОКРАТИТЬ ДО 12 И ИГРАТЬ В 3 КРУГА .
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