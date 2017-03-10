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  • «Зенит» оштрафован на 200 тысяч за оголенную пятую точку фаната

«Зенит» оштрафован на 200 тысяч за оголенную пятую точку фаната

10 марта 2017, 14:01
11

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о нарушениях в матче 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом». Напомним, игра состоялась в Москве и завершилась вничью – 0:0.

«По игре ЦСКА – «Зенит», за использование пиротехники оба клуба оштрафованы на 100 тысяч рублей. За скандирование ненормативной лексики «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей, а ЦСКА на 60 тысяч рублей. За неправомерные действия зрителей направленные на возбуждения вражды, а именно сожжение атрибутики «Зенита», ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей.

У «Зенита» сразу несколько эпизодов попали под одну статью дисциплинарного регламента: сожжение атрибутики ЦСКА, действия, которые создали угрозу собственной жизни и здоровью (болельщики сидели на ограждениях) и нарушение общественных норм и морали путем обнажения интимных частей тела (болельщик «Зенита» показывал оголенную пятую точку). За все эти нарушения клуб оштрафован на 200 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (11)
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Kulimen
1489145515
По-любому ж его голую жопу по телеку показали) Главное, что никто ей не воспользовался, а то скоро и на футболе 18+ поставят.
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kykyi
1489145898
Оголенная пятая точка-Оле-ола засветился?
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Ubuntu
1489147119
Болельщик просто показывал где он файеры на стадион проносит
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Chesn0k
1489147726
недорого оценили)
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zenitforever2015
1489154464
Не дорого ли за жопу?
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kotmyshka
1489156125
счет 0:0 очень напоминает эту самую пятую точку...
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neofizer
1489157967
с матча по нитке-РФС житуха..
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007abdul007
1489160334
культурная столица... скорее столица быдла
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