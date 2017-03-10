Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» оштрафован на 200 тысяч за оголенную пятую точку фаната

    Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о нарушениях в матче 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом». Напомним, игра состоялась в Москве и завершилась вничью – 0:0.

    «По игре ЦСКА – «Зенит», за использование пиротехники оба клуба оштрафованы на 100 тысяч рублей. За скандирование ненормативной лексики «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей, а ЦСКА на 60 тысяч рублей. За неправомерные действия зрителей направленные на возбуждения вражды, а именно сожжение атрибутики «Зенита», ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей.

    У «Зенита» сразу несколько эпизодов попали под одну статью дисциплинарного регламента: сожжение атрибутики ЦСКА, действия, которые создали угрозу собственной жизни и здоровью (болельщики сидели на ограждениях) и нарушение общественных норм и морали путем обнажения интимных частей тела (болельщик «Зенита» показывал оголенную пятую точку). За все эти нарушения клуб оштрафован на 200 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2017 14:01
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 10 марта 2017, 18:38

      культурная столица... скорее столица быдла

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 10 марта 2017, 17:59

      с матча по нитке-РФС житуха..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 10 марта 2017, 17:28

      счет 0:0 очень напоминает эту самую пятую точку...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kotmyshka 10 марта 2017, 17:56

      Тогда это была "она".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 10 марта 2017, 17:01

      Не дорого ли за жопу?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 10 марта 2017, 15:08

      недорого оценили)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 10 марта 2017, 14:58

      Болельщик просто показывал где он файеры на стадион проносит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 марта 2017, 14:38

      Оголенная пятая точка-Оле-ола засветился?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > kykyi 10 марта 2017, 15:25

      А что,думаешь свои хотели обесчестить придурка?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > семёнычев 10 марта 2017, 16:02

      Да нет, просто это его стиль. Появится на сайте, жопу всем покажет и смоется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 марта 2017, 14:31

      По-любому ж его голую жопу по телеку показали) Главное, что никто ей не воспользовался, а то скоро и на футболе 18+ поставят.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11