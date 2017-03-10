«Зенит» оштрафован на 200 тысяч за оголенную пятую точку фаната

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о нарушениях в матче 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом». Напомним, игра состоялась в Москве и завершилась вничью – 0:0.

«По игре ЦСКА – «Зенит», за использование пиротехники оба клуба оштрафованы на 100 тысяч рублей. За скандирование ненормативной лексики «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей, а ЦСКА на 60 тысяч рублей. За неправомерные действия зрителей направленные на возбуждения вражды, а именно сожжение атрибутики «Зенита», ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей.

У «Зенита» сразу несколько эпизодов попали под одну статью дисциплинарного регламента: сожжение атрибутики ЦСКА, действия, которые создали угрозу собственной жизни и здоровью (болельщики сидели на ограждениях) и нарушение общественных норм и морали путем обнажения интимных частей тела (болельщик «Зенита» показывал оголенную пятую точку). За все эти нарушения клуб оштрафован на 200 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.