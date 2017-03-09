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    Мончи может достаться «Реалу» бесплатно

    Руководство «Реала» рассчитывает начать сотрудничество со спортивным директором «Севильи» Рамоном Мончи в ближайшее время. Известно, что президент мадридского клуба Флорентино Перес высоко ценит работу этого специалиста. Именно он является инициатором приглашения Мончи.

    Прошедшим летом Мончи хотел покинуть «Севилью», но сделать ему это помешал действующий контракт. Андалусцы требовали за разрыв бумаг компенсацию в 10 миллионов евро. Но сейчас ситуация изменилась, и «Севилья» готова отпустить Мончи безвозмездно.

    Кроме «Реала», в услугах спортдиректора заинтересованы «Интер» и «Рома».

    Источник: Marca

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    09.03.2017 06:54
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