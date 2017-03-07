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    Уткин: «Шансы России на ЧМ-2018? Ничья и поражение от Катара – не самое дно, но вектор понятен»

    Футбольный комментатор Василий Уткин негативно смотрит на перспективы сборной России на домашнем чемпионате мира-2018. По его словам, с имеющимися в распоряжении национальной команды игроками сборная не сможет выйти на новый качественный уровень.

    «Шансы ЧМ-2018? Два года назад мы сыграли с Катаром вничью. Минувшей осенью проиграли Катару в товарищеском матче. Это еще не самое дно. Вектор понятен... Я совершенно безрадостно на это смотрю. И не вижу никакой возможности это изменить и выйти на качественно иной уровень. У нас нет других игроков», – приводит слова Уткина «Аргументы и факты».

    Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2017 16:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +875

      sidul1 10 марта 2017, 21:14

      сейчас в чемпионате сложно вообще набрать достойную команду,даже с учетом легионеров.лимит и Мутко делают свое дело.

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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 7 марта 2017, 16:57

      Правильно Вася говорит на этот раз. Игроков в России нет. Убери полностью из клубов легионеров и все - кранты российскому футболу.

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      Рейтинг: +3938

      Kollljan > alek-pashckov 7 марта 2017, 18:50

      Я полностью соглашусь с тобой, если ты назовешь 10 фамилий, которые по твоему мнению смогут сыграть на ЧМ.

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      Рейтинг: +58

      sancool1 7 марта 2017, 16:52

      Бердыева в сборную нужно было брать) уверен выступили б достойно на домашнем мундиале)

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