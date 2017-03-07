Уткин: «Шансы России на ЧМ-2018? Ничья и поражение от Катара – не самое дно, но вектор понятен»

Футбольный комментатор Василий Уткин негативно смотрит на перспективы сборной России на домашнем чемпионате мира-2018. По его словам, с имеющимися в распоряжении национальной команды игроками сборная не сможет выйти на новый качественный уровень.

«Шансы ЧМ-2018? Два года назад мы сыграли с Катаром вничью. Минувшей осенью проиграли Катару в товарищеском матче. Это еще не самое дно. Вектор понятен... Я совершенно безрадостно на это смотрю. И не вижу никакой возможности это изменить и выйти на качественно иной уровень. У нас нет других игроков», – приводит слова Уткина «Аргументы и факты».

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.