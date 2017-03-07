Мутко: «Поведение Кокорина? Учитывать все факторы должен Черчесов»

Переводят стелки от себя - по этому то упорно СМИ и работает - марионетки власти - что то про руководство они ни чего не пишут - все в шоколаде мы в финале ну конечно если Кокорин не подведет а он такой может подвести - он же не патриот у него в голве только машины - ну мы не можем без него - на кого тогда валить
Президент РФС Виталий Мутко после заседания исполкома организации заявил, что вопрос поведения нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина заслушан не был.
По словам функционера, оценивать действия 25-летнего футболиста, который ранее был задержан сотрудниками полиции за езду по встречной полосе движения, должен главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
– Обсуждался ли на исполкоме вопрос поведения Кокорина? Будет он вызываться в сборную?
– Не обсуждался. Это вопрос Станиславу Саламовичу. Он учтет все факторы, но прежде всего – готовность игрока и его качества.
Отметим, что за свое поведение Кокорин может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или же лишен водительских прав на срок до шести месяцев.