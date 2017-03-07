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  • Мутко: «Поведение Кокорина? Учитывать все факторы должен Черчесов»

Мутко: «Поведение Кокорина? Учитывать все факторы должен Черчесов»

7 марта 2017, 14:37
8

Президент РФС Виталий Мутко после заседания исполкома организации заявил, что вопрос поведения нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина заслушан не был.

По словам функционера, оценивать действия 25-летнего футболиста, который ранее был задержан сотрудниками полиции за езду по встречной полосе движения, должен главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

– Обсуждался ли на исполкоме вопрос поведения Кокорина? Будет он вызываться в сборную?

– Не обсуждался. Это вопрос Станиславу Саламовичу. Он учтет все факторы, но прежде всего – готовность игрока и его качества.

Отметим, что за свое поведение Кокорин может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или же лишен водительских прав на срок до шести месяцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Мутко Виталий
Комментарии (8)
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vladimir-7
1488889751
Наезд на автомобиле на сплошную линию должен оценивать главный тренер сборной РФ С. Черчесов? Абсурд!
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sochi-2013
1488894708
В угол его поставить. Детский сад!!!!!!!
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ЯРБОЛ
1488898778
Что для него 5000.И смех и слезы. Что в России нет лучше игроков. Возьмите Ростов - Уфу и другие клубы и наберомь дюжину Кокориных. Мутко раззуй глаза!
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shurik45
1488911138
Один пиздешь вокруг Кокорина! А на деле было по другому! Бздуны ебаные ! Пидары гашеные!
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ijgjr
1488969821
Переводят стелки от себя - по этому то упорно СМИ и работает - марионетки власти - что то про руководство они ни чего не пишут - все в шоколаде мы в финале ну конечно если Кокорин не подведет а он такой может подвести - он же не патриот у него в голве только машины - ну мы не можем без него - на кого тогда валить
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