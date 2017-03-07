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    Мутко: «Поведение Кокорина? Учитывать все факторы должен Черчесов»

    Президент РФС Виталий Мутко после заседания исполкома организации заявил, что вопрос поведения нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина заслушан не был.

    По словам функционера, оценивать действия 25-летнего футболиста, который ранее был задержан сотрудниками полиции за езду по встречной полосе движения, должен главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

    – Обсуждался ли на исполкоме вопрос поведения Кокорина? Будет он вызываться в сборную?

    – Не обсуждался. Это вопрос Станиславу Саламовичу. Он учтет все факторы, но прежде всего – готовность игрока и его качества.

    Отметим, что за свое поведение Кокорин может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или же лишен водительских прав на срок до шести месяцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2017 14:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 8 марта 2017, 13:43

      Переводят стелки от себя - по этому то упорно СМИ и работает - марионетки власти - что то про руководство они ни чего не пишут - все в шоколаде мы в финале ну конечно если Кокорин не подведет а он такой может подвести - он же не патриот у него в голве только машины - ну мы не можем без него - на кого тогда валить

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 7 марта 2017, 21:25

      Один пиздешь вокруг Кокорина! А на деле было по другому! Бздуны ебаные ! Пидары гашеные!

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > shurik45 8 марта 2017, 13:39

      Это что бы стрелки перевести - продуют все и опять будет виноват Кокорин - вас всех гнать надо бизнесменов от футбола - сколько лет топтание на месте - давно можно было собрать из молодых команду - но вам бабло надо покупать и продавать игроков - а кому этих молодых продашь с ними возиться надо -каждый день работать

      0
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 7 марта 2017, 17:59

      Что для него 5000.И смех и слезы. Что в России нет лучше игроков. Возьмите Ростов - Уфу и другие клубы и наберомь дюжину Кокориных. Мутко раззуй глаза!

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 7 марта 2017, 16:51

      В угол его поставить. Детский сад!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 марта 2017, 15:29

      Наезд на автомобиле на сплошную линию должен оценивать главный тренер
      сборной РФ С. Черчесов? Абсурд!

      -1
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > vladimir-7 7 марта 2017, 17:25

      Ты читать умеешь? Или только стонать как тупая шкура. Вопрос был про вызов с борную , Мутко ответил, что этот вопрос будет решать Черчесов.

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > серый1925 7 марта 2017, 18:02

      Ты олень или че? Или диагноз у тебя?

      - Будет он вызываться в сборную?

      - Это вопрос Станиславу Саламовичу. Он учтет все факторы, но прежде всего – готовность игрока и его качества.

      Тебе тупорылой овце еще как-то подробнее разжевать или че? Ты, или за свинарей или за торпедо орешь, сразу видно...

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