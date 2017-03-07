«Манчестер Сити» хочет приобрести Белотти, отступные за которого составляют 100 миллионов

Нападающий «Торино» Андреа Белотти попал в сферу интересов «Манчестер Сити». По информации источника, на 23-летнего итальянца также претендуют «Арсенал», «Челси» и «Реал». Отметим, что размер отступных, которые предусмотрены в новом контракте футболиста, составляет 100 миллионов евро.

Напомним, Белотти выступает за «Торино» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за туринский клуб в Серии А 24 матча, в которых забил 22 гола и сделал три результативные передачи.

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