АПЛ. Голы Косты и Азара принесли «Челси» победу над «Вест Хэмом» в дерби

В матче 27-го тура АПЛ «Челси» на чужом поле одержал победу над «Вест Хэмом» со счетом 2:1. Голами в лондонском дерби в составе гостей отметились Эден Азар и Диего Коста, у хозяев в компенсированное время забил Мануэль Ланзини.

Отметим, что 22-х встречах между «Челси» и «Вест Хэмом» синие потерпели лишь два поражения, одержав 16 побед и четыре раза сыграв вничью.

После данной победы «Челси» набрал 66 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу АПЛ. Преимущество над идущим вторым «Тоттенхэмом» составляет 10 баллов. «Вест Хэм» расположился на 13-й строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Вест Хэм – Челси – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Азар, 25; 0:2 – Коста, 50; 1:2 – Ланзини, 90+2.

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