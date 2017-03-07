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  • АПЛ. Голы Косты и Азара принесли «Челси» победу над «Вест Хэмом» в дерби

АПЛ. Голы Косты и Азара принесли «Челси» победу над «Вест Хэмом» в дерби

7 марта 2017, 00:53
10

В матче 27-го тура АПЛ «Челси» на чужом поле одержал победу над «Вест Хэмом» со счетом 2:1. Голами в лондонском дерби в составе гостей отметились Эден Азар и Диего Коста, у хозяев в компенсированное время забил Мануэль Ланзини.

Отметим, что 22-х встречах между «Челси» и «Вест Хэмом» синие потерпели лишь два поражения, одержав 16 побед и четыре раза сыграв вничью.

После данной победы «Челси» набрал 66 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу АПЛ. Преимущество над идущим вторым «Тоттенхэмом» составляет 10 баллов. «Вест Хэм» расположился на 13-й строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Вест Хэм – Челси – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Азар, 25; 0:2 – Коста, 50; 1:2 – Ланзини, 90+2.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Челси
Комментарии (10)
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Робинзон
1488837710
хорошая игра посмотрел с удовольствием .
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Arsenal Tula LDPR
1488838150
челси отскочил
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sergun-kuk
1488838251
Поздравляю! Главное темп не снижать!Желаю чемпионство!!!
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elizaveta-285
1488838525
Так держать! Молодцы!!!
Ответить
Михаил Шевченко
1488839472
Вэст Хэм хоть и проиграл но смотрелся достойно,неплохая разм нка для зрителей впредверии ЛЧ))
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Andrering87
1488843955
Игра была хорошей и зрелищной))) обе команды показывали хороший футбол))) кому то повезло больше просто)))
Ответить
Аристократ Олжик
1488849882
Ещё один шаг к успеху . . .
Ответить
Zenit-84
1488852518
без вариантов
Ответить
VeniaminS
1488866669
Нормально!!!
Ответить
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