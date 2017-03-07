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    АПЛ. Голы Косты и Азара принесли «Челси» победу над «Вест Хэмом» в дерби

    В матче 27-го тура АПЛ «Челси» на чужом поле одержал победу над «Вест Хэмом» со счетом 2:1. Голами в лондонском дерби в составе гостей отметились Эден Азар и Диего Коста, у хозяев в компенсированное время забил Мануэль Ланзини.

    Отметим, что 22-х встречах между «Челси» и «Вест Хэмом» синие потерпели лишь два поражения, одержав 16 побед и четыре раза сыграв вничью.

    После данной победы «Челси» набрал 66 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу АПЛ. Преимущество над идущим вторым «Тоттенхэмом» составляет 10 баллов. «Вест Хэм» расположился на 13-й строчке.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Вест Хэм – Челси – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Азар, 25; 0:2 – Коста, 50; 1:2 – Ланзини, 90+2.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2017 00:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 7 марта 2017, 09:04

      Нормально!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 7 марта 2017, 05:08

      без вариантов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 7 марта 2017, 04:24

      Ещё один шаг к успеху . . .

      1
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 7 марта 2017, 02:45

      Игра была хорошей и зрелищной))) обе команды показывали хороший футбол))) кому то повезло больше просто)))

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 7 марта 2017, 01:31

      Вэст Хэм хоть и проиграл но смотрелся достойно,неплохая разм нка для зрителей впредверии ЛЧ))

      0
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 7 марта 2017, 01:15

      Так держать! Молодцы!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 7 марта 2017, 01:10

      Поздравляю! Главное темп не снижать!Желаю чемпионство!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 7 марта 2017, 01:09

      челси отскочил

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov > Arsenal Tula LDPR 7 марта 2017, 01:09

      Смешно!

      1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 7 марта 2017, 01:01

      хорошая игра
      посмотрел с удовольствием
      .

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