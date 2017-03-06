Сарри: «Болельщики «Наполи» – чемпионы мира. В матче с «Реалом» вся Европа это увидит»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» выразил мнение, что домашние трибуны помогут неаполитанскому клубу добиться нужного результата. Напомним, в первой встрече лазурно-белые потерпели поражение со счетом 1:3.

«Все давление идет на «Реал». Они чемпионы мира, самый богатый и сильный клуб. Поэтому они обязаны проходить дальше. Однако наши болельщики – тоже чемпионы мира. И завтра вся Европа это увидит.

Не думаю, что крики болельщиков испугают «Реал». Единственное, что может напугать, это когда видишь невероятную целеустремленность в глазах соперника. И я надеюсь, что наши болельщики смогут передать это игрокам», – сказал Сарри.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Реалом» пройдет завтра в Неаполе и начнется в 22:45 по московскому времени.