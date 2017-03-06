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    Сарри: «Болельщики «Наполи» – чемпионы мира. В матче с «Реалом» вся Европа это увидит»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» выразил мнение, что домашние трибуны помогут неаполитанскому клубу добиться нужного результата. Напомним, в первой встрече лазурно-белые потерпели поражение со счетом 1:3.

    «Все давление идет на «Реал». Они чемпионы мира, самый богатый и сильный клуб. Поэтому они обязаны проходить дальше. Однако наши болельщики – тоже чемпионы мира. И завтра вся Европа это увидит.

    Не думаю, что крики болельщиков испугают «Реал». Единственное, что может напугать, это когда видишь невероятную целеустремленность в глазах соперника. И я надеюсь, что наши болельщики смогут передать это игрокам», – сказал Сарри.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Реалом» пройдет завтра в Неаполе и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    06.03.2017 23:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 марта 2017, 18:41

      удачи наполи!

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 7 марта 2017, 01:05

      удачи Реалу!!!!!

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 6 марта 2017, 23:42

      Буду ждать победы Наполи

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