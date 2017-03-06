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    «Реал» готов расстаться с Иско за 35 миллионов

    Ближайшим летом «Реал» может расстаться со своим полузащитником Иско, сообщает Tuttosport. В случае, если в мадридский клуб поступит предложение, которое будет начинаться от 35 миллионов евро, то испанцы готовы будут его рассмотреть.

    Сам Иско недоволен количеством игрового времени в «Реале». Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы «Милан» и «Интер».

    В текущем сезоне Иско провел 20 матчей, выйдя на поле в основном составе в 12 из них. В них он забил шесть голов, отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2017 10:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 6 марта 2017, 12:13

      Хватит губить парню карьеру, отпустите в другой клуб!

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      Рейтинг: +21

      temarulezzz 6 марта 2017, 12:08

      жаль было бы расставаться, но с текущей схемой игры для него просто не находится места, как и для хамеса. с итоге они в основном подменяют бейла, или кого то из цп иногда

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