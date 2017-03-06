«Реал» готов расстаться с Иско за 35 миллионов

Ближайшим летом «Реал» может расстаться со своим полузащитником Иско, сообщает Tuttosport. В случае, если в мадридский клуб поступит предложение, которое будет начинаться от 35 миллионов евро, то испанцы готовы будут его рассмотреть.

Сам Иско недоволен количеством игрового времени в «Реале». Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы «Милан» и «Интер».

В текущем сезоне Иско провел 20 матчей, выйдя на поле в основном составе в 12 из них. В них он забил шесть голов, отдал четыре результативные передачи.