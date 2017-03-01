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    Иско близок к переходу в «Интер»

    Полузащитник «Реала» Иско близок к переходу в «Интер», сообщает Corriere Dello Sport. Китайское руководство клуба уже встретилось с президентом «Реала» Флорентином Пересом, чтобы обсудить детали возможного перехода. Они пока не сообщаются.

    Действующий контракт Иско с мадридским клубом рассчитан до середины 2018 года. Ранее сообщалось, что «Милан» готов потратить на его приобретение вместе с Альваро Моратой 150 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 1 марта 2017, 17:51

      Если и будет переход, то ИСКО непременно усилить атаку Интера. По-моему
      процент перехода 70% на 30% или меньше. 70% останется.

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