Полузащитник «Реала» Иско близок к переходу в «Интер», сообщает Corriere Dello Sport. Китайское руководство клуба уже встретилось с президентом «Реала» Флорентином Пересом, чтобы обсудить детали возможного перехода. Они пока не сообщаются.

Действующий контракт Иско с мадридским клубом рассчитан до середины 2018 года. Ранее сообщалось, что «Милан» готов потратить на его приобретение вместе с Альваро Моратой 150 миллионов евро.