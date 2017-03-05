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  • Рейнгольд: «Пенальти в ворота «Спартака» не было. На месте тренера увел бы команду с поля»

Рейнгольд: «Пенальти в ворота «Спартака» не было. На месте тренера увел бы команду с поля»

5 марта 2017, 20:12
43

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2) поделился мнением о назначенном в ворота московского клуба пенальти. По его словам, главный арбитр встречи ошибся в данном эпизоде.

– Пенальти?

– Не было. Дмитрий Комбаров не трогал Андреаса Гранквиста. Я – человек эмоциональный, на месте тренера бы увел команду с поля. Но ребята оказались профессиональными, остались. Остальное пусть остается на совести судей.

После данного результата «Спартак» набрал 41 очко и остался единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России. «Краснодар» поднялся на четвертую позицию.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (43)
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zarsm
1488734132
маразматик
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BarStep
1488735252
Это не мнение эксперта, это эмоциональное высказывание просто болельщика...
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ilichkadr
1488736097
Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал эпизод из матча "Краснодар"-"Спартак" (2:2), в котором был назначен пенальти в ворота красно-белых. "Безбородов справился с игрой. В моменте пенальти. Гранквист разворачивался в линию, а Комбаров начал нарушать правила внизу. Арбитр занимал хорошую позицию, и я согласен с его решением - это пенальти", - передает его слова ТАСС.
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bset
1488736283
Эмоциональный человек бы громко протестовал и активно общался с судьями. А вот нытик вроде тебя да, команду увел бы
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порт
1488736695
Бред пожилой хрюшки. Нормально.
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edw7777
1488739538
Тошнит от таких экспертов.
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Юрэс
1488739547
Я раньше тебя потдерживал , но тебе , дядька пора закусывать. Харэ бухать и ху. ....ню нести !
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kanav67
1488739905
Старик забыл, что эксперт и фанат Спартака - это разные вещи. Если ты называешь себя экспертом ( специалистом) отбрось пристрастия и старайся быть объективным. А если не можешь, смотри ТВ, гуляй с собакой, сажай картошку на огороде, да мало ли интересных дел.
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Kollljan
1488740201
Пенальти был 100%. Видно было на повторе. Судья молодец. Судит правильно.
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DEFENDER114
1488746147
Есть ощущение, что под ником Рейнгольд просто сидит какой-то укуренный тролль!
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