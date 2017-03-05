Рейнгольд: «Пенальти в ворота «Спартака» не было. На месте тренера увел бы команду с поля»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2) поделился мнением о назначенном в ворота московского клуба пенальти. По его словам, главный арбитр встречи ошибся в данном эпизоде.

– Пенальти?

– Не было. Дмитрий Комбаров не трогал Андреаса Гранквиста. Я – человек эмоциональный, на месте тренера бы увел команду с поля. Но ребята оказались профессиональными, остались. Остальное пусть остается на совести судей.

После данного результата «Спартак» набрал 41 очко и остался единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России. «Краснодар» поднялся на четвертую позицию.