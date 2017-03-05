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    Рейнгольд: «Пенальти в ворота «Спартака» не было. На месте тренера увел бы команду с поля»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2) поделился мнением о назначенном в ворота московского клуба пенальти. По его словам, главный арбитр встречи ошибся в данном эпизоде.

    – Пенальти?

    – Не было. Дмитрий Комбаров не трогал Андреаса Гранквиста. Я – человек эмоциональный, на месте тренера бы увел команду с поля. Но ребята оказались профессиональными, остались. Остальное пусть остается на совести судей.

    После данного результата «Спартак» набрал 41 очко и остался единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России. «Краснодар» поднялся на четвертую позицию.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.03.2017 20:12
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +1608

      кто там 6 марта 2017, 14:00

      бывший президент спуртука уже сам сказал что безбородов - это карманный судья спама. а этот старичок все что то возникает.

      -1
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 6 марта 2017, 13:06

      Нарушение было, это хорошо видно. Да, негрубое, но хватило для срыва атаки. Четко видно удар по ахиллу, несильный правда, но там нет щитка.

      0
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      Рейтинг: +5178

      Каратель 6 марта 2017, 02:31

      "экспертные" комменты глоров конебомжей))) ,в субботу говнофутбол показали,а теперь при каждои удобном случае насрать патаются

      -1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 6 марта 2017, 01:30

      Админам что интересно мнение этого маразматика???? Есть много достойных и уважаемых людей- у них бы спросили...

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 6 марта 2017, 00:54

      вот именно поэтому
      каждый на своём месте
      и слава Богу
      .

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 5 марта 2017, 23:35

      Есть ощущение, что под ником Рейнгольд просто сидит какой-то укуренный тролль!

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      Рейтинг: +342

      romvad 5 марта 2017, 23:27

      Если бы после каждого ошибочного пенальти команды уходили с поля, половина матчей в РФПЛ заканчивалась бы раньше времени )))

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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 5 марта 2017, 22:43

      Кто тренером не смог стать - пошел в эксперты

      3
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 5 марта 2017, 22:20

      Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд промолчал бы - его не называли бы старым м****** (причем правильно делают). А так старый Експерт Валерий Рейнгольд (по-совместительству фанат Спартака) читай и знай что о тебе люди думают.

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      Рейтинг: +229

      KorolShut 5 марта 2017, 22:16

      Кто это?

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