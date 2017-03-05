Нигматуллин: «Матч с «Краснодаром»? «Спартаку» не повезло»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин накануне гостевого матча 18-го тура РФПЛ против «Краснодара» выразил мнение, что красно-белым не повезло с соперником. По мнению Нигматуллина, «быки» будет настроены реабилитироваться за поражение от «Урала» в Кубке России.

«В какой-то степени «Спартаку» не повезло. У соперника будет огромное желание отыграться после такого поражения, которое потерпели от «Урала», и вылета из Кубка России. Тем более, «Краснодар» провел уже две официальные игры, которые показали, что команда находится в хорошем состоянии.

Красно-белые тоже провели немало товарищеских матчей, но пока они не позволяют дать однозначной оценки форме «Спартака». Матч будет непростым для подопечных Карреры, но начать нужно с положительного результата, чтобы сохранить чемпионский настрой. Думаю, матч завершится со счетом 1:1», – заявил Нигматуллин.

Напомним, что матч «Краснодар» – «Спартак» пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.