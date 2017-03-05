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    Нигматуллин: «Матч с «Краснодаром»? «Спартаку» не повезло»

    Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин накануне гостевого матча 18-го тура РФПЛ против «Краснодара» выразил мнение, что красно-белым не повезло с соперником. По мнению Нигматуллина, «быки» будет настроены реабилитироваться за поражение от «Урала» в Кубке России.

    «В какой-то степени «Спартаку» не повезло. У соперника будет огромное желание отыграться после такого поражения, которое потерпели от «Урала», и вылета из Кубка России. Тем более, «Краснодар» провел уже две официальные игры, которые показали, что команда находится в хорошем состоянии.

    Красно-белые тоже провели немало товарищеских матчей, но пока они не позволяют дать однозначной оценки форме «Спартака». Матч будет непростым для подопечных Карреры, но начать нужно с положительного результата, чтобы сохранить чемпионский настрой. Думаю, матч завершится со счетом 1:1», – заявил Нигматуллин.

    Напомним, что матч «Краснодар» – «Спартак» пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.03.2017 13:08
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 5 марта 2017, 15:51

      3:1 Краснодар

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > sochi-2013 5 марта 2017, 15:52

      Может и 4:1

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > sochi-2013 6 марта 2017, 09:36

      Травмы не учел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 марта 2017, 15:24

      Спартак победит-я уверен в этом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 марта 2017, 15:13

      На счет счета не скажу, но мой прогноз, судья будет активно принимать участие в игре, "ошибаться" в обе стороны, и если у быков игра не пойдет, то Спартаку просто так победу не отдаст... Дело не в Краснодаре, просто не дадут оторваться от бомжей...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      pavelSKA85 5 марта 2017, 15:10

      Все зависит от того как дзюба деревяшка будет болеть за быков)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" > pavelSKA85 5 марта 2017, 15:43

      он за свои деньги болеет чувак...у них с кокориным тандем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 5 марта 2017, 14:46

      повезло, не повезло...
      на везение рассчитывать не стоит
      .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 5 марта 2017, 14:19

      2-1 победит любимый Краснодар

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 5 марта 2017, 13:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      3:2, победит Краснодар! Назад Спартак!

      -6
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      ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" > chempion_cska 5 марта 2017, 13:58

      ой да заткнись) вы со вчерашним зашкваром то куда ваще? в ле попасть для вас хорошо будет

      5
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      ...
      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== > chempion_cska 5 марта 2017, 15:27

      ЧМОШНИК

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Гладиатор++++=== 16 декабря 2017, 13:54

      гнать этого чмошника взашей !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Nazar800 5 марта 2017, 13:43

      3-1...

      1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Nazar800 5 марта 2017, 13:53

      ...да и 1:0 хватит Краснодару!!!

      -1
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