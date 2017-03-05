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Нигматуллин: «Матч с «Краснодаром»? «Спартаку» не повезло»

5 марта 2017, 13:08
15

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин накануне гостевого матча 18-го тура РФПЛ против «Краснодара» выразил мнение, что красно-белым не повезло с соперником. По мнению Нигматуллина, «быки» будет настроены реабилитироваться за поражение от «Урала» в Кубке России.

«В какой-то степени «Спартаку» не повезло. У соперника будет огромное желание отыграться после такого поражения, которое потерпели от «Урала», и вылета из Кубка России. Тем более, «Краснодар» провел уже две официальные игры, которые показали, что команда находится в хорошем состоянии.

Красно-белые тоже провели немало товарищеских матчей, но пока они не позволяют дать однозначной оценки форме «Спартака». Матч будет непростым для подопечных Карреры, но начать нужно с положительного результата, чтобы сохранить чемпионский настрой. Думаю, матч завершится со счетом 1:1», – заявил Нигматуллин.

Напомним, что матч «Краснодар» – «Спартак» пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Нигматуллин Руслан
Комментарии (15)
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Nazar800
1488710602
3-1...
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chempion_cska
1488711032
3:2, победит Краснодар! Назад Спартак!
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Smolov90
1488712753
2-1 победит любимый Краснодар
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Робинзон
1488714395
повезло, не повезло... на везение рассчитывать не стоит .
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pavelSKA85
1488715804
Все зависит от того как дзюба деревяшка будет болеть за быков)))
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ufos73
1488716001
На счет счета не скажу, но мой прогноз, судья будет активно принимать участие в игре, "ошибаться" в обе стороны, и если у быков игра не пойдет, то Спартаку просто так победу не отдаст... Дело не в Краснодаре, просто не дадут оторваться от бомжей...
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Диктор
1488716696
Спартак победит-я уверен в этом.
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sochi-2013
1488718274
3:1 Краснодар
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