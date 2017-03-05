Бояринцев считает, что «Краснодар» имеет преимущество в преддверии матча со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Краснодаром» в рамках 18-го тура РФПЛ. Ветеран считает, что «быки» имеют некоторое преимущество перед своим соперником.

«Краснодар» потерпел досадное поражение в Кубке России, которое может отложить отпечаток и на эту игру. Но в команде есть опытные ребята, надеюсь, они смогут выйти из сложившейся ситуации. «Краснодару» нужно брать реванш, нужно выигрывать.

«Спартак» оставил хорошее впечатление на сборах. Нас ждет интересный футбол. Для красно-белых это будет не самый простой выезд. Краснодарцам, конечно, будет легче, так как они уже провели несколько официальных игр, влились в ритм чемпионата. На мой взгляд, у «Краснодара» есть преимущество. Встреча будет сложной, однако я думаю, что «Спартаку» удастся выиграть с минимальным счетом», – заявил Бояринцев.

Матч «Краснодар» – «Спартак» начнется в 16:30 по московскому времени.