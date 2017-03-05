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    Бояринцев считает, что «Краснодар» имеет преимущество в преддверии матча со «Спартаком»

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Краснодаром» в рамках 18-го тура РФПЛ. Ветеран считает, что «быки» имеют некоторое преимущество перед своим соперником.

    «Краснодар» потерпел досадное поражение в Кубке России, которое может отложить отпечаток и на эту игру. Но в команде есть опытные ребята, надеюсь, они смогут выйти из сложившейся ситуации. «Краснодару» нужно брать реванш, нужно выигрывать.

    «Спартак» оставил хорошее впечатление на сборах. Нас ждет интересный футбол. Для красно-белых это будет не самый простой выезд. Краснодарцам, конечно, будет легче, так как они уже провели несколько официальных игр, влились в ритм чемпионата. На мой взгляд, у «Краснодара» есть преимущество. Встреча будет сложной, однако я думаю, что «Спартаку» удастся выиграть с минимальным счетом», – заявил Бояринцев.

    Матч «Краснодар» – «Спартак» начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.03.2017 11:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 5 марта 2017, 13:29

      При всем уважению к Денису - ну что написал или говорил - фаворит Краснодар он имеет преимущество а побеждает Спартак -

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > ijgjr 5 марта 2017, 13:51

      ..."иностранец" не говори гоп... Сегодня увидим вашу "народную"...

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 5 марта 2017, 13:24

      Ну если и это пара покажет такой же футбол как ЦСКА - Зенит - точно кого то кандрашка хватит

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 марта 2017, 12:32

      Прикольное название статьи и в итоге я уверен что Спартак победит с минимальным счетом.Я тоже ставлю на победу Спартака

      0
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      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > Диктор 5 марта 2017, 13:32

      счет минимальным не будет а разница будет - думаю все же это игра будет голевой и интересной -надеюсь

      0
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 5 марта 2017, 12:23

      Бояринцев рассуждал всё говорил правильно,а в конце обкакался 3-1 Краснодар.

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 марта 2017, 11:30

      Бояра вывернулся..)

      2
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