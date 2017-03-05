Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бояринцев считает, что «Краснодар» имеет преимущество в преддверии матча со «Спартаком»

Бояринцев считает, что «Краснодар» имеет преимущество в преддверии матча со «Спартаком»

5 марта 2017, 11:16
8

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Краснодаром» в рамках 18-го тура РФПЛ. Ветеран считает, что «быки» имеют некоторое преимущество перед своим соперником.

«Краснодар» потерпел досадное поражение в Кубке России, которое может отложить отпечаток и на эту игру. Но в команде есть опытные ребята, надеюсь, они смогут выйти из сложившейся ситуации. «Краснодару» нужно брать реванш, нужно выигрывать.

«Спартак» оставил хорошее впечатление на сборах. Нас ждет интересный футбол. Для красно-белых это будет не самый простой выезд. Краснодарцам, конечно, будет легче, так как они уже провели несколько официальных игр, влились в ритм чемпионата. На мой взгляд, у «Краснодара» есть преимущество. Встреча будет сложной, однако я думаю, что «Спартаку» удастся выиграть с минимальным счетом», – заявил Бояринцев.

Матч «Краснодар» – «Спартак» начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Бояринцев Денис
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shinnik
1488702622
Бояра вывернулся..)
Ответить
Sany-116
1488705819
Бояринцев рассуждал всё говорил правильно,а в конце обкакался 3-1 Краснодар.
Ответить
Диктор
1488706365
Прикольное название статьи и в итоге я уверен что Спартак победит с минимальным счетом.Я тоже ставлю на победу Спартака
Ответить
VVM1964
1488707445
КАК ВСЕГДА ЗАГОЛОВОК ВЫВЕРНУЛ НАИЗНАНКУ ВЕСЬ СМЫСЛ СКАЗАННОГО .
Ответить
ijgjr
1488709489
Ну если и это пара покажет такой же футбол как ЦСКА - Зенит - точно кого то кандрашка хватит
Ответить
ijgjr
1488709769
При всем уважению к Денису - ну что написал или говорил - фаворит Краснодар он имеет преимущество а побеждает Спартак -
Ответить
Главные новости
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Все новости
Все новости
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
Вчера, 17:48
11
Определен лучший российский футболист
Вчера, 17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
Вчера, 17:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+