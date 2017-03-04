Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Оланаре: «Я всем сердцем полюбил ЦСКА еще до того, как оказался в нем»

Оланаре: «Я всем сердцем полюбил ЦСКА еще до того, как оказался в нем»

4 марта 2017, 13:56
3

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре признался, что испытывал симпатии к армейскому клубу еще задолго до того, как получил от него предложение. Также нигериец подчеркнул, что как только узнал об интересе красно-синих, сразу же отказался от перехода в какую-либо другую команду.

«Когда я играл в Китае, еще до всех контактов с армейским клубом знал, что существует такая команда. Если честно, я и в Нигерии следил за выступлениями армейцев. Начал мечтать, что однажды окажусь в этом великолепном клубе. Как-то раз ко мне подошли агенты, сказали, что есть интерес со стороны ЦСКА и других команд, принесли бумаги. И я, не читая, выкинул все остальные предложения – сказал, что даже слушать о них не хочу. Для меня существует только ЦСКА. Я всем сердцем полюбил эту команду задолго до того, как оказался в ней.

Почему? Благодаря Чиди Одиа. Нигерия – огромная страна, поэтому, возможно, вы не поверите в такие совпадения, но с Чиди мы жили очень близко друг к другу. Мы родом из одного штата Ривер, росли в одном городе, Порт-Харкорте. Играли за одну и ту же команду, просто в разные годы. И вот, когда мы были совсем маленькими, однажды к нам в гости приехал Чиди. Для нас он был большим игроком, звездой. Мы смотрели на него как на великого футболиста. Он очень поддерживал нас – мальчишек из детской спортивной школы. И много рассказывал о ЦСКА.

В 2005 году Чиди выиграл Кубок УЕФА, а еще он играл за сборную. Когда мы делали первые шаги, то мечтали повторить его путь. Чиди вложил нам в головы мысль, что в такой далекой стране, как Россия, можно с комфортом играть и даже завоевывать европейские трофеи. Так что я не шучу, с юных лет болею за ЦСКА», – сказал Оланаре.

После 17-ти туров ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, набрав 32 очка и отставая от лидирующего «Спартака» на восемь баллов.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оланаре Аарон
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Antoha46
1488630716
с детства за Цска)))!
Ответить
Cant Stop
1488634414
Удачи Оланаре!
Ответить
Тамхар
1488643622
Врет, не верьте ему, парни. Че то он мне сегодня против Зенита не очень...
Ответить
Главные новости
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
1
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Все новости
Все новости
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
1
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
Вчера, 17:48
11
Определен лучший российский футболист
Вчера, 17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
Вчера, 17:23
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
Вчера, 17:03
18
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
Вчера, 16:42
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+