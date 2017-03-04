Оланаре: «Я всем сердцем полюбил ЦСКА еще до того, как оказался в нем»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре признался, что испытывал симпатии к армейскому клубу еще задолго до того, как получил от него предложение. Также нигериец подчеркнул, что как только узнал об интересе красно-синих, сразу же отказался от перехода в какую-либо другую команду.

«Когда я играл в Китае, еще до всех контактов с армейским клубом знал, что существует такая команда. Если честно, я и в Нигерии следил за выступлениями армейцев. Начал мечтать, что однажды окажусь в этом великолепном клубе. Как-то раз ко мне подошли агенты, сказали, что есть интерес со стороны ЦСКА и других команд, принесли бумаги. И я, не читая, выкинул все остальные предложения – сказал, что даже слушать о них не хочу. Для меня существует только ЦСКА. Я всем сердцем полюбил эту команду задолго до того, как оказался в ней.

Почему? Благодаря Чиди Одиа. Нигерия – огромная страна, поэтому, возможно, вы не поверите в такие совпадения, но с Чиди мы жили очень близко друг к другу. Мы родом из одного штата Ривер, росли в одном городе, Порт-Харкорте. Играли за одну и ту же команду, просто в разные годы. И вот, когда мы были совсем маленькими, однажды к нам в гости приехал Чиди. Для нас он был большим игроком, звездой. Мы смотрели на него как на великого футболиста. Он очень поддерживал нас – мальчишек из детской спортивной школы. И много рассказывал о ЦСКА.

В 2005 году Чиди выиграл Кубок УЕФА, а еще он играл за сборную. Когда мы делали первые шаги, то мечтали повторить его путь. Чиди вложил нам в головы мысль, что в такой далекой стране, как Россия, можно с комфортом играть и даже завоевывать европейские трофеи. Так что я не шучу, с юных лет болею за ЦСКА», – сказал Оланаре.

После 17-ти туров ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, набрав 32 очка и отставая от лидирующего «Спартака» на восемь баллов.