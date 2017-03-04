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Манчини заявил, что хочет тренировать сборную Италии

4 марта 2017, 12:28
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Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини подчеркнул, что хотел бы стать у руля сборной Италии. По его мнению, нынешняя поросль молодых игроков способна вывести «скуадру адзурру» на более высокий уровень.

«Есть много причин, по которым я хотел бы стать у руля сборной Италии. Сейчас в стране подрастает большое поколение молодых и талантливых футболистов, и мне кажется, года через два они смогут стать грозной силой в составе национальной команды. Берарди, Бернадески, Кьеза, Доннарумма, Локателли, Гальярдини – футболисты очень хорошего уровня», – сказал Манчини.

Отметим, что Манчини никогда не работал ни в одной из национальных итальянских команд ни в качестве главного тренера, ни в качестве его ассистента. Помимо «Интера» и «Манчестер Сити» он возглавлял «Фиорентину», «Лацио» и «Галатасарай».

Источник: Corrieredellosport
Италия Италия Манчини Роберто
Комментарии (2)
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АНТИЛОПА ГНУ
1488620319
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levon_man
1488644397
Только не этот неудачник. Он кроме поклепа на Юве ничего не добился.
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