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    Манчини заявил, что хочет тренировать сборную Италии

    Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини подчеркнул, что хотел бы стать у руля сборной Италии. По его мнению, нынешняя поросль молодых игроков способна вывести «скуадру адзурру» на более высокий уровень.

    «Есть много причин, по которым я хотел бы стать у руля сборной Италии. Сейчас в стране подрастает большое поколение молодых и талантливых футболистов, и мне кажется, года через два они смогут стать грозной силой в составе национальной команды. Берарди, Бернадески, Кьеза, Доннарумма, Локателли, Гальярдини – футболисты очень хорошего уровня», – сказал Манчини.

    Отметим, что Манчини никогда не работал ни в одной из национальных итальянских команд ни в качестве главного тренера, ни в качестве его ассистента. Помимо «Интера» и «Манчестер Сити» он возглавлял «Фиорентину», «Лацио» и «Галатасарай».

    Источник: Corrieredellosport

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    04.03.2017 12:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +571

      levon_man 4 марта 2017, 19:19

      Только не этот неудачник. Он кроме поклепа на Юве ничего не добился.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 12:38

      Все всегда В первый раз

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