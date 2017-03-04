Ловчев: «Думаю, атака «Зенита» будет лучше защиты ЦСКА»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом». По мнению Ловчева, гости имеют в этой встрече больше шансов на победу.

«Думаю, «Зенит» не проиграет. У ЦСКА хватает проблем в атаке, хотя они и прилично провели сборы, много побеждали. Ожидаю борьбу защиты ЦСКА и нападения «Зенита».

В пользу питерцев то, что они, во-первых, провели уже две официальные игры, а, во-вторых, прилично выступили в ответном матче Лиги Европы с «Андерлехтом», победив 3:1. Думаю, атака «Зенита» будет чуть лучше защиты ЦСКА, – заявил Ловчев.

Напомним, что поединок ЦСКА – «Зенит» пройдет сегодня на «ВЭБ арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.