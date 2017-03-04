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    Ловчев: «Думаю, атака «Зенита» будет лучше защиты ЦСКА»

    Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом». По мнению Ловчева, гости имеют в этой встрече больше шансов на победу.

    «Думаю, «Зенит» не проиграет. У ЦСКА хватает проблем в атаке, хотя они и прилично провели сборы, много побеждали. Ожидаю борьбу защиты ЦСКА и нападения «Зенита».

    В пользу питерцев то, что они, во-первых, провели уже две официальные игры, а, во-вторых, прилично выступили в ответном матче Лиги Европы с «Андерлехтом», победив 3:1. Думаю, атака «Зенита» будет чуть лучше защиты ЦСКА, – заявил Ловчев.

    Напомним, что поединок ЦСКА – «Зенит» пройдет сегодня на «ВЭБ арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.03.2017 11:26
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 4 марта 2017, 12:44

      Намного лучше.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      Boby > Zeff 4 марта 2017, 13:21

      Будем посмотрять. Не долго ждать осталось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 12:41

      будет равновесие

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      ArmyaneVpered 4 марта 2017, 12:35

      Странные выводы.
      Как по мне - шансы абсолютно равные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 марта 2017, 11:30

      ЦСКА не слабее Андерлехта, а Зенит разучился играть "в гостях"! Да и, надо посмотреть, с каким настроем они выйдут на поле! Бабло платят не по результату, а только за то, что уже в Москву прилетели! Так что шансы у ЦСКА предпочтительней!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > Serjoga 4 марта 2017, 11:48

      Зенит под орех разделает ЦСКА - времена кабинета прошли

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > ijgjr 4 марта 2017, 12:33

      В 18.15 все будет известно! Кто лучше настроится, тот и победит!

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > ijgjr 4 марта 2017, 15:16

      Во-во. Скатился Газпромпроект

      0
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