Энрике заявил, что не имеет проблем с игроками «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике накануне матча 26-го тура чемпионата Испании против «Сельты» завил, что не имеет проблем с игроками своей команды. Ранее сообщалось, что у испанского специалиста есть конфликт с некоторыми футболистами.

«У меня идеальные отношения со всеми игроками», – заявил Энрике.

Также 47-летний тренер, ранее объявивший о своем уходе из «Барселоны» в конце сезона, рассказал о своих планах на будущее.

«Не знаю, что произойдет после того, как сезон закончится. Возможно, моя жена будет видеть меня дома на протяжении года».