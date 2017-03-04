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    Энрике заявил, что не имеет проблем с игроками «Барселоны»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике накануне матча 26-го тура чемпионата Испании против «Сельты» завил, что не имеет проблем с игроками своей команды. Ранее сообщалось, что у испанского специалиста есть конфликт с некоторыми футболистами.

    «У меня идеальные отношения со всеми игроками», – заявил Энрике.

    Также 47-летний тренер, ранее объявивший о своем уходе из «Барселоны» в конце сезона, рассказал о своих планах на будущее.

    «Не знаю, что произойдет после того, как сезон закончится. Возможно, моя жена будет видеть меня дома на протяжении года».

    Источник: Marca

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    04.03.2017 10:07
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