Моуринью недоумевает, почему Ибрагимович никогда не выигрывал «Золотой мяч»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высоко оценил игру нападающего «красных дьяволов» Златана Ибрагимовича, выразив недоумение, что 35-летний швед ни разу за карьеру не стал обладателем «Золотого мяча».

«Он абсолютный феномен. И больше не надо слов. Да, я знаю о существовании Лионеля Месси и Криштиану Роналду, знаю об их подвигах, но не могу поверить, что такой большой игрок, как Златан, за свою карьеру ни разу не выигрывал «Золотой мяч». Если он сможет сделать в этом сезоне что-то особенное, дойти до финала Лиги Европы, так почему бы не наградить его им в 35 лет?» – сказал Моуринью.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 24 матча, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и три результативные передачи.