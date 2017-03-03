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    Моуринью недоумевает, почему Ибрагимович никогда не выигрывал «Золотой мяч»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высоко оценил игру нападающего «красных дьяволов» Златана Ибрагимовича, выразив недоумение, что 35-летний швед ни разу за карьеру не стал обладателем «Золотого мяча».

    «Он абсолютный феномен. И больше не надо слов. Да, я знаю о существовании Лионеля Месси и Криштиану Роналду, знаю об их подвигах, но не могу поверить, что такой большой игрок, как Златан, за свою карьеру ни разу не выигрывал «Золотой мяч». Если он сможет сделать в этом сезоне что-то особенное, дойти до финала Лиги Европы, так почему бы не наградить его им в 35 лет?» – сказал Моуринью.

    В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 24 матча, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и три результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    03.03.2017 23:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 4 марта 2017, 12:43

      Он хороший игрок на протяжении долгих лет, но ЗМ только лучшие получают! Все кому вручали ЗМ, они все были лучше Ибры за тот год, когда получили награду!

      0
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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 4 марта 2017, 02:02

      Ибра заслужил хоть один мяч и лигу чемпионов, жал что такой игроки не получают свои призы

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 4 марта 2017, 01:49

      Ибра прям футбольный ДиКаприо))

      1
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      Рейтинг: +1282

      Джой 4 марта 2017, 01:25

      Тут и Оскара в пример не ставь.

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 марта 2017, 01:04

      Ибра показал своей игрой что он очень любит свою работу и доказывает это в любом чемпионате ! Он не гонится за какими то личными наградами , он отдает себя команде !

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 4 марта 2017, 00:52

      Златан делает свое дело, как Иньеста. Как игрок да он феномен, сменил много лиг, но в каждой команде из этих лиг он лидер. Это характер, а таким мячи не нужны, главное любовь фанатов

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 4 марта 2017, 00:50

      причина в том что сборная Швеции слабо играла все эти годы,а одним из критериев раньше было выступление за сборную и ее успехи.

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 4 марта 2017, 00:26

      просто ему он не нужен этот мяч

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > СОКОЛ САРАТОВ 4 марта 2017, 12:39

      а если бы нужен был, тогда он получил бы его?)))

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 4 марта 2017, 00:17

      Я про тоже !!! Он заслужил !

      -2
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      Рейтинг: +345

      Наварх 4 марта 2017, 00:06

      Время ещё есть, всё возможно. Ибра феномен однозначно.

      -1
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