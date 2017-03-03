Моуринью недоумевает, почему Ибрагимович никогда не выигрывал «Золотой мяч»

Он хороший игрок на протяжении долгих лет, но ЗМ только лучшие получают! Все кому вручали ЗМ, они все были лучше Ибры за тот год, когда получили награду!
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высоко оценил игру нападающего «красных дьяволов» Златана Ибрагимовича, выразив недоумение, что 35-летний швед ни разу за карьеру не стал обладателем «Золотого мяча».
«Он абсолютный феномен. И больше не надо слов. Да, я знаю о существовании Лионеля Месси и Криштиану Роналду, знаю об их подвигах, но не могу поверить, что такой большой игрок, как Златан, за свою карьеру ни разу не выигрывал «Золотой мяч». Если он сможет сделать в этом сезоне что-то особенное, дойти до финала Лиги Европы, так почему бы не наградить его им в 35 лет?» – сказал Моуринью.
В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 24 матча, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и три результативные передачи.